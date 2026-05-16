Robert Lewandowski lascia il Barcellona a fine stagione e si congederà al Camp Nou

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Il FC Barcelona ha annunciato che Robert Lewandowski lascerà il club dopo la stagione in corso, annunciandolo in tempo per un grande addio al Camp Nou domani domenica, nella partita contro il Betis.

"Dopo quattro anni pieni di sfide e tanto duro lavoro, è ora di andare avanti. Me ne vado con la sensazione che la missione sia compiuta. Quattro stagioni, tre titoli. Non dimenticherò mai l'amore che ho ricevuto dai fan fin dai miei primissimi giorni. La Catalogna è il mio posto al mondo", ha detto il giocatore polacco di 38 anni, che si dice si unisse all'Arabia Saudita, ma sia anche legato a club europei come Milan, Juventos e Porto.

Lewandowski è stato una parte fondamentale della squadra Barça che si è ricostruita dall'era post-Messi, arrivando nell'estate 2022 e vincendo tre titoli di campione e una Coppa di Spagna. In sole quattro stagioni divenne il quattordicesimo miglior marcatore nella storia del club, con 119 gol in 191 presenze, più di Neymar.

Il suo allenatore Hansi Flick, con cui ha lavorato anche al Bayern Monaco quando Lewandowski ha vinto la Champions League, ha detto che è "un modello da seguire, ed è per questo che continua a giocare a questo livello. Ora vuole una nuova sfida e la rispettiamo. È una grande persona, un grande giocatore e un esempio fantastico per i più giovani". Avendo già vinto il campionato, Flick ha confermato che sarà titolare nella partita di domenica.