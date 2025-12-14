Robert Pattinson e Zendaya fanno coppia nell'A24's The Drama
Il film segue una coppia la cui relazione prende una svolta importante poco prima del matrimonio.
Nelle parole di Asino: "I matrimoni tra celebrità non durano mai, vero?" Robert Pattinson e Zendaya potrebbero non sposarsi nella vita reale, con grande sollievo dei rispettivi partner, ne siamo sicuri, ma in The Drama di A24 interpreteranno una coppia inamorata pronta per il giorno più felice della loro vita.
Tuttavia, le cose non sembrano molto felici nel trailer teaser. Le cose iniziano alla grande, ma sappiamo che in questo film dello sceneggiatore/regista Kristoffer Borgli c'è un evento inaspettato e importante che lascerà la coppia sbalordita, confusa e incerta su dove andare subito prima del matrimonio.
The Drama uscirà nelle sale il 3 aprile 2026. Non vediamo quale sia l'evento principale che porterà questa relazione su una strada che non avrebbero mai pensato di prendere, ma questo lo renderà ancora più succoso quando vedremo il film l'anno prossimo.