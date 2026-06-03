Robert Pattinson fu l'unico attore a chiedere una sceneggiatura prima di accettare di recitare in The Odyssey

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Si scopre che Robert Pattinson era l'unico attore del cast in The Odyssey di Christopher Nolan che voleva vedere una sceneggiatura prima di accettare di essere protagonista. Pattinson interpreta Antinoo, il principale antagonista del film e il capo dei pretendenti che vivono nella casa di Odisseo mentre cercano di costringere sua moglie Penelope al matrimonio.

Pattinson ha già lavorato con Nolan, ma in una nuova intervista con GQ ha rivelato di essere stato l'unico a chiedere di leggere prima la sceneggiatura. "Ho pensato, 'sì, non vedo l'ora di leggerlo.' Lui dice: 'Vuoi leggerlo? Tutti gli altri hanno semplicemente detto di sì.' "

La richiesta di Pattinson non gli ha impedito di ottenere il ruolo, ovviamente, ma ha mostrato il potere di Nolan a Hollywood, poter invitare così tanti attori di prima fascia a recitare in The Odyssey e vederli tutti arrivare senza dover fare altre domande. Anche come quello che si definirebbe l'antagonista principale in The Odyssey, il suo ruolo apparentemente non è importante, ma ha cercato di rendere Antinoo suo. "È un po' losco. Continuavo a dire durante la prova del costume, pensavo: 'Voglio davvero avere le mutande leopardate.' Voglio che esca solo dalla gonna, un po' di pelo scintillante," disse Pattinson.