Robert Pattinson prende in giro The Batman - Part II: "La sceneggiatura è straordinaria"

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Siamo ancora a più di un anno di distanza da Robert Pattinson che tornerà a diventare Robert Battinson e a illuminare i nostri schermi in The Batman - Part II. Dopo alcuni ritardi significativi, però, i lavori sul film stanno procedendo. Ora abbiamo una sceneggiatura completa, che Pattinson ha letto e che ne entusiasma profondamente.

"La sceneggiatura è straordinaria," Pattinson ha raccontato a Deadline sul red carpet del suo nuovo film per A24, The Drama. "Penso che sarà un film davvero, davvero speciale e molto, molto diverso."

Pattinson non ha potuto condividere troppo, ovviamente, ma ha aggiunto che è curioso di vedere come si svilupperà il film quando uscirà. "Sarà interessante vederlo uscire. Sta facendo grandi oscillazioni."

Colin Farrell, che interpreta il Pinguino nell'universo di Batman di Matt Reeves, ha condiviso anche le sue impressioni sulla sceneggiatura. Non siamo ancora sicuri della maggior parte dei dettagli principali della trama, ma più sentiamo parlare di The Batman - Part II, più speriamo che non venga ulteriormente ritardato e che potremo saperne di più presto.