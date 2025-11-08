Robert Pattinson riflette su Twilight 20 anni dopo

Mentre ci è voluto fino al 2008 per avere Robert Pattinson con un trucco scintillante e lenti a contatto gialle, i libri hanno presoTwilight il via nel 2005. È difficile dire che i libri sarebbero stati un fenomeno globale senza i film, dato che anche se non ti lasceranno a bocca aperta, hanno sicuramente fatto molto per le donne di mezza età tra la fine degli anni 2000 e l'inizio degli anni 2010.

Una parte fondamentale di ciò è stato lo stesso Pattinson, che ha interpretato Edward Cullen. Non è stato troppo gentile con Twilight nelle interviste immediatamente successive alla fine della saga, ma sembra che da allora si sia ammorbidito nei film. "È incredibile. Non riesco a credere alle gambe culturali che quel film ha avuto", ha detto a ExtraTV. "È] semplicemente strabiliante per me. È così bello... Mi viene chiesto ogni singolo giorno... Ho dei bei ricordi di tutta la faccenda. Sono così grata per questo".

Molto presto, saranno passati 20 anni dal debutto del primo film, e siamo quasi certi che ci sarà un altro giro di interviste che faranno a Pattinson la stessa domanda. Dato che Twilight ha davvero dato il via alla sua carriera a Hollywood (al di fuori di una performance stellare di Harry Potter), potrebbe essere che Pattinson debba molto al franchise. O forse sarebbe stato bene senza. Questo è per le persone al di sopra del mio stipendio, in ogni caso.