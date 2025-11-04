Robert Pattinson rompe il silenzio sulle riprese Dune: Part Three

HQ

Manca poco più di un anno prima di vedere Dune: Part Three, e quindi è comprensibile che abbiamo visto molto poco del film. Uno scatto dell'attore protagonista Timothée Chalamet lì, un cenno del regista Denis Villeneuve qui. Qualcuno di cui non abbiamo mai sentito parlare è Robert Pattinson, che interpreterà il cattivo Scytale nel film.

Parlando con IndieWire, Pattinson ha rilasciato un po' di informazioni sul processo di ripresa di Dune: Part Three, dicendo che faceva così caldo nel deserto che non riusciva davvero a pensare. "Quando stavo girando Dune faceva così caldo nel deserto che non riuscivo a mettere in discussione nulla. Ed era così rilassante, come se il mio cervello non funzionasse, non avessi una sola cellula cerebrale funzionante. E io stavo ascoltando Denis [Villeneuve]: 'Qualunque cosa tu voglia!' ", ha detto.

Pattinson è uno degli uomini più impegnati di Hollywood in questo momento. Ha detto nella stessa intervista di aver girato circa 19 film uno dopo l'altro, e quindi è facile capire perché potrebbe non aver avuto molte cellule cerebrali funzionanti mentre era sul set che Villeneuve stava usando per Arrakis. Tuttavia, dice che porterà questo nuovo metodo "in altri ruoli".

Scytale è una danzatrice di Tleilaxu e l'antagonista di Dune: Messiah. Come qualcuno che può cambiare il suo aspetto quasi a piacimento, cercherà di abbattere il nostro ragazzo Paul Atreides nel prossimo film. Bisognerà vedere come Pattinson si avvicinerà a un cattivo di Dune che potrebbe eclissare anche il Feyd-Rautha di Austin Butler.