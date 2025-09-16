Robert Redford muore a 89 anni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Robert Redford, uno dei protagonisti più longevi di Hollywood e in seguito un celebre regista e attivista, è morto all'età di 89 anni. Conosciuto per classici come Butch Cassidy and the Sundance Kid e The Sting, ha combinato fascino e talento con una carriera che ha attraversato decenni. Al di là del suo potere da star, Redford ha rimodellato l'industria attraverso il Sundance Institute and Festival, coltivando generazioni di registi indipendenti. Il suo debutto alla regia, Ordinary People, gli è valso i massimi onori del settore, mentre la sua vita fuori dallo schermo rifletteva la sua dedizione alla privacy, alle cause ambientali e alle arti. Riposa in pace, Robert Redford.