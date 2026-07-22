Roberto Ayala si scusa per la spinta subita da Dani Olmo nella finale dei Mondiali: "non è stato un pugno come dicono alcuni"

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Roberto Ayala, assistente allenatore di Lionel Scaloni nella Nazionale argentina, è stato ripreso dalle telecamere mentre sembrava lanciare un pugno al giocatore spagnolo Dani Olmo dopo la finale dei Mondiali, un'azione che si è aggiunta ad altre controversie come l'aggressione di Leandro Paredes a Gavi ed Eric García. Parlando con la stazione radio locale Valencia Capital Radio, in Spagna, Ayala ha detto che non voleva ferirlo e si è scusato.

"È stata più una spinta che altro. Non è stato un pugno come dicono alcuni. È rimasto lì. Era una reazione a qualcosa che aveva detto. Se vedo Dani Olmo, mi scuserò con lui di persona", disse Ayala.

"Ho visto scoppiare una colluttazione a centrocampo, e abbiamo provato a prendere i nostri giocatori, per cercare di evitare che la situazione degenerasse così", ha detto Ayala. "Mi assumo la responsabilità di quello che ho fatto. La mia intenzione era andare a separarli, nient'altro. A volte ti imbatti in cose e il cuore ti batte forte, ma non è una scusa, e la posizione che ricopro è molto importante."

Tuttavia, Ayala voleva anche difendersi e difendere la sua squadra da una certa "animosità contro l'Argentina", una campagna contro di loro, in cui tutti sembravano voler che perdessero, dicendo che non giochiamo un calcio di qualità come la Spagna o le altre squadre. "È il calcio che sentiamo e cerchiamo di portare gioia al nostro popolo", aggiungendo che ci sono stati altri gesti da parte dei giocatori spagnoli che non vengono messi in evidenza dalla stampa.

Ayala ha un legame stretto con il Valencia, dove ha giocato come difensore tra il 2000 e il 2007, vincendo due titoli di campionato (2002 e 2004, l'ultimo non vinto da Real Madrid, Barcellona o Atleti) e come vicecampione di Champions League.