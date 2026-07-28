Roberto Mancini sarà il nuovo allenatore dell'Italia, scelto il nuovo direttore tecnico

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Roberto Mancini è ora il candidato più probabile per essere scelto come nuovo allenatore della nazionale italiana. Secondo un rapporto di Reuters, Mancini sarà presto nominato, scelto da Giovanni Malagò, presidente della Federazione nominata a giugno. La squadra è senza allenatore da quando Gennaro Gattuso si è dimesso ad aprile dopo aver perso contro la Bosnia ed Erzegovina e non essersi qualificato per la Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva.

La decisione è stata presa dopo una riunione al Consiglio Federale Italiano martedì. Questo arriva dopo tentativi falliti di portare Pep Guardiola e Andrea Pirlo, che era quasi stato confermato fino a quando la controversia si è diffusa: aveva legami commerciali con una società russa di scommesse vicina a Putin. L'offerta inviata a Pirlo è stata ritirata e i direttori tecnici Paolo Maldini e Leonardo Araújo si sono dimessi e Claudio Ranier è stato scelto come nuovo direttore tecnico della federazione anche nella riunione di martedì.

Roberto Mancini, ex allenatore italiano tra il 2018 e il 2023, vincitore del trofeo UEFA Euro 2020, l'ultimo grande trofeo italiano dopo i Mondiali 2006. Mancini è diventato allenatore dell'Arabia Saudita nel 2024-25 e, più recentemente, allenatore capo dell'Al-Sadd.