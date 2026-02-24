Roblox abbraccia la generazione 4D grazie all'IA, e l'unico limite è la tua immaginazione

HQ

Roblox continua a riunire milioni di giocatori ogni giorno, e la piattaforma offre infinite modalità diverse dove chiunque, giovane e meno giovane, può trovare qualcosa di interessante da fare. Ieri vi abbiamo parlato della modalità Baddies, e oggi vogliamo spiegare come implementa la generazione 4D usando l'IA per creare qualsiasi elemento ci venga in mente.

Con lo slogan "real-time dreaming", la tecnologia 4D di Roblox permette di generare oggetti completamente funzionanti, il che significa che un giocatore può richiedere, ad esempio, un'auto a forma di coccodrillo e creare un oggetto che abbia già ruote, fisica e logica dei sedili pronti all'uso. Tutto quello che devono fare è salire e guidare.

Questo apre la porta a lasciare letteralmente che l'immaginazione dell'utente sia il limite e a creare ogni tipo di oggetto interattivo in Roblox per arricchire qualsiasi modalità o esperienza di gioco.

Come useresti questa generazione 4D? Pensi che questo sia uno degli usi positivi dell'IA, o è meglio evitare questo tipo di gioco?