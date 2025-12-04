Roblox è stato ora vietato in Russia

HQ

La piattaforma di gioco americana Roblox ha quasi nessuna introduzione, e il servizio è diventato un fenomeno globale dove i creatori spesso attirano decine di milioni di giocatori. Ma non tutti sono del tutto contenti di questo, e questo include anche il governo russo.

Yahoo ora riporta di aver semplicemente bannato Roblox, e la spiegazione ufficiale del governo sarebbe che la piattaforma contiene "contenuti inappropriati che possono influire negativamente sullo sviluppo spirituale e morale dei bambini." La Russia non è la prima a bannare Roblox e ora si unirà a Bielorussia, Iraq, Qatar e Turchia, che in passato hanno preso la stessa decisione.

Yahoo scrive che i critici ritengono che questo sia un altro tentativo di limitare la comunicazione con il mondo esterno e controllare internet, che è già pesantemente regolamentato e censurato in Russia. Ad esempio, anche la scorsa settimana è stato riportato che la popolare app di messaggistica WhatsApp rischia di essere bannata nel paese.

Roblox ha circa 100 milioni di utenti giornalieri, ma non sappiamo quanti di loro siano russi.