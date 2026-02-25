Roblox lancia nuovi cosmetici basati sulle celebrazioni di questo mese, come il Carnevale di Rio de Janeiro e il Capodanno cinese

HQ

Roblox è un punto d'incontro per milioni di giocatori di tutte le razze ed età, motivo per cui nuovi oggetti cosmetici basati su tradizioni di diversi paesi e culture vengono gradualmente inclusi, così che tutti abbiano oggetti con cui identificarsi nel gioco e che aiutino a diffondere tradizioni e cultura in ogni angolo del mondo.

Questo mese, ilRoblox, è possibile ottenere cosmetici basati sul Capodanno Lunare, cioè il Capodanno cinese, il popolare Carnevale di Rio de Janeiro e persino cosmetici legati al Ramadan.

Roblox continua a crescere e a dimostrare che c'è spazio per tutto nei suoi mondi. Inoltre, se teniamo conto delle ultime notizie, sarà possibile creare ogni tipo di elemento interattivo grazie alla generazione 4D tramite l'IA.

Quali accessori festivi vorresti vedere in Roblox ?