Roblox mette in ombra i giochi più popolari per il numero di giocatori attivi

HQ

Roblox è una piattaforma che va oltre il gaming, creando esperienze personalizzate per i giocatori con un numero incredibile di modalità. Con così tanta varietà e offerte popolari come "Dress to Impression" e "Baddies", non c'è da meravigliarsi se milioni di giocatori in tutto il mondo dedichino il loro tempo libero a Roblox.

Come possiamo vedere in questo post su LinkedIn che menziona che Roblox voleva trattenere il 10% di tutti i giocatori di videogiochi, se guardiamo le loro ultime cifre, possiamo dire che erano eccessivamente pessimisti nelle loro affermazioni.

Al momento di questo confronto, i tre giochi con il maggior numero di giocatori erano Counter-Strike con 1,5 milioni di giocatori, Dota 2 con quasi 800.000 e PUBG con circa mezzo milione. Beh, le tre modalità Roblox più popolari al momento del confronto avevano rispettivamente 827.000, 793.000 e 758.000 giocatori attivi, praticamente uguale agli altri giochi, nonostante fossero franchise con storie molto più lunghe e una popolarità apparente maggiore rispetto a Roblox.

Il futuro del gaming è in Roblox ? È il vero Metaverso?