Roblox per richiedere la verifica obbligatoria dell'età per tutti i giocatori

HQ

Essere una delle piattaforme di gioco più popolari al mondo, con milioni di utenti attivi ogni giorno, purtroppo significa anche attirare una buona dose di attori indesiderati. Questo è stato a lungo un problema per Roblox, portando a ripetute critiche per le protezioni insufficienti per i suoi giocatori più giovani. Ora, l'azienda dietro la piattaforma ha deciso di fare un importante passo avanti.

Entro la fine dell'anno, Roblox implementerà la verifica obbligatoria dell'età per tutti gli utenti. L'obiettivo è chiaro: proteggere le persone sotto i 13 anni limitando la loro capacità di utilizzare la chat e altre funzionalità social. Inoltre, la piattaforma prevede di introdurre sistemi che rendano più difficile per gli adulti comunicare con i minori, a meno che non si conoscano già al di fuori del gioco.

Roblox ha già testato la verifica dell'età per gli account per adolescenti, in cui gli utenti possono confermare la propria identità caricando un selfie o un documento d'identità valido. La nuova politica sarà ora estesa a tutta la base di utenti. Sebbene la mossa sarà probabilmente accolta con favore da molti genitori, solleva ancora alcune questioni legali. Quanta responsabilità ci si aspetta che gli sviluppatori di giochi e i fornitori di piattaforme si assumano nella verifica dell'età e nel monitoraggio delle interazioni?

Allora, cosa ne pensi di questa soluzione, buona o cattiva che sia?