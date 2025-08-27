Roblox raggiunge più giocatori simultanei di quanti Steam abbia mai raggiunto

HQ

Anche se noi giocatori spesso sospiriamo profondamente di fronte all'ennesimo titolo live service senza vita, clinicamente privo di puro intrattenimento e con tutto l'amore messo in microtransazioni irragionevolmente costose, è importante ricordare quanto possano diventare grandi questi giochi quando hanno successo.

Roblox è più una piattaforma che un gioco, ma è un chiaro esempio di ciò che i più grandi editori di giochi vogliono ottenere man mano che le loro serie di giochi si trasformano sempre più in servizi. E ora ha raggiunto un record davvero notevole. Dexerto riporta tramite Threads che Roblox ha recentemente avuto 47,3 milioni di giocatori simultanei, che è più di quanto Steam abbia mai raggiunto (un massimo di 41,2 milioni, raggiunto nel marzo 2025).

Il gioco Roblox più popolare in questo momento è Grow a Garden, che da solo ha rappresentato 22 milioni di questi giocatori, un numero più alto di quanto qualsiasi titolo Steam sia mai riuscito a realizzare.