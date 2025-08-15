Roblox studio chiude e minaccia i cacciatori di pedofili di denuncia

HQ

L'attenzione negativa che i creatori di Roblox hanno attirato nel corso degli anni è stata spesso decisamente travolgente e molto grazie alle decisioni e alle dichiarazioni degli stessi sviluppatori, che li hanno messi ancora una volta in una strana posizione, per non dire altro. Lo youtuber Schlep dà la caccia ai pedofili online da anni, in Roblox, in Minecraft e altrove online. Attraverso Roblox, ha, tra le altre cose, fatto arrestare sei pedofili e che il suo lavoro alla fine protegge i bambini che giocano Roblox, non richiede una laurea in scienze missilistiche per capire. La spiegazione di Roblox per aver bandito tutti gli account di Schlep e minacciarlo di una causa è che gli sforzi suoi e di altri cacciatori di pedofili "potrebbero interferire con le loro indagini ufficiali". Qui puoi guardare la recensione video di Schlep di ciò che è successo.