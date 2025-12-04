Robocop è stato onorato con una statua a Detroit

HQ

Il poliziotto più famoso di Detroit, Robocop, debuttò nel 1987 nel film di successo omonimo di Paul Verhoeven. Il film ben scritto, cupo e fortemente critico socialmente è diventato un fenomeno della cultura pop che rimane attuale oggi.

Questo è particolarmente vero nel mondo del gaming, e fino a quest'estate è stato lanciato Robocop: Rogue City - Unfinished Business. Ora, dopo un lungo e fedele servizio, il poliziotto viene onorato nella sua città natale, Detroit, con una statua di bronzo davvero impressionante. È un pezzo sostanzioso, che misura quasi 3,5 metri e pesa 1.600 chili.

Nonostante il freddo e la tempesta di neve, si dice che ci fossero molte persone che volevano vedere la statua essere collocata all'Eastern Market. Detroit News scrive che l'idea per la statua è nata dai social media, dove qualcuno ha chiesto se Detroit non dovesse avere qualcosa di simile alla statua Rocky Balboa di Philadelphia, suggerendo Robocop.

La statua è stata finanziata tramite crowdfunding, e l'artista Giorgio Gikas ci lavora da tre anni. Detroit ora ha un nuovo punto di riferimento e attrazione turistica di cui andare fieri. Puoi vedere la presentazione nel post Instagram qui sotto.