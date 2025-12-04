Robocop è stato onorato con una statua a Detroit
Dopo un lungo e leale servizio, tutt'altro che facile e che ha richiesto sacrifici incredibili, il poliziotto più famoso di Detroit ha ora ricevuto il trattamento che merita.
Il poliziotto più famoso di Detroit, Robocop, debuttò nel 1987 nel film di successo omonimo di Paul Verhoeven. Il film ben scritto, cupo e fortemente critico socialmente è diventato un fenomeno della cultura pop che rimane attuale oggi.
Questo è particolarmente vero nel mondo del gaming, e fino a quest'estate è stato lanciato Robocop: Rogue City - Unfinished Business. Ora, dopo un lungo e fedele servizio, il poliziotto viene onorato nella sua città natale, Detroit, con una statua di bronzo davvero impressionante. È un pezzo sostanzioso, che misura quasi 3,5 metri e pesa 1.600 chili.
Nonostante il freddo e la tempesta di neve, si dice che ci fossero molte persone che volevano vedere la statua essere collocata all'Eastern Market. Detroit News scrive che l'idea per la statua è nata dai social media, dove qualcuno ha chiesto se Detroit non dovesse avere qualcosa di simile alla statua Rocky Balboa di Philadelphia, suggerendo Robocop.
La statua è stata finanziata tramite crowdfunding, e l'artista Giorgio Gikas ci lavora da tre anni. Detroit ora ha un nuovo punto di riferimento e attrazione turistica di cui andare fieri. Puoi vedere la presentazione nel post Instagram qui sotto.