RoboCop: Rogue City è il protagonista dei giochi PS Plus di aprile 2025

Sony ha annunciato i giochi PlayStation Plus per aprile 2025, per tutti gli abbonati su PS5 e PS4 (PlayStation Essential, Extra e Premium). Questi titoli saranno disponibili dal 1° aprile e sono RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre e Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory.

Tutti gli abbonati avranno accesso a tali giochi e rimarranno nella loro collezione fino a quando avranno un abbonamento attivo al servizio online a pagamento (non fanno parte del Catalogo dei giochi, quindi non verranno rimossi). La star del mese è RoboCop: Rogue City, uno sparatutto "AA" molto apprezzato di Nacon molto fedele al classico film degli anni '80, che avrà un'espansione standalone, Unfinished Business, quest'estate. Tieni presente che RoboCop è un'esclusiva di PS5, non di PS4.

Tutti e tre i giochi saranno disponibili per il riscatto il 1° aprile. Il 31 marzo sarà l'ultimo giorno per scaricare Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection come parte dei giochi PS Plus di marzo.