Robocop: Rogue City - Unfinished Business

HQ

Quando Jonas - che ha scritto una recensione delle precedenti avventure di Robocop - e io abbiamo discusso di Robocop: Rogue City, siamo stati entrambi d'accordo sul fatto che l'atmosfera è stata catturata perfettamente in molti modi. Si può fare un paragone con Indiana Jones e il Grande Cerchio dell'anno scorso, dove la sensazione nel suo complesso era migliore del gioco stesso. Perché sia nelle avventure di Robocop che in quelle di Indy, il fascino dei film viene catturato, spesso in diverse parti in modo piuttosto brillante. Ma allo stesso tempo, è un po' trascinato verso il basso da meccaniche di gioco che non funzionano in modo completamente soddisfacente. Ma proprio perché l'atmosfera è così fedele al suo modello e a tratti così superba, diventa divertente da vivere nonostante le sue carenze per quanto riguarda il design del gioco.

Ora, a poco più di un anno e mezzo dall'ultima avventura di Robocop, arriva una continuazione che in fase di sviluppo è iniziata come un DLC ma invece è diventata un gioco separato. Uno "stand alone" con un tempo di gioco più breve e un prezzo più basso, ma che non richiede l'acquisto e l'esecuzione del gioco base.

Puoi giocare nei panni di Murphy prima che diventasse Robocop e la sequenza offre alcune gradite variazioni in termini di ambiente.

La stazione di polizia, che fungeva da hub in Robocop: Rogue City, è stata attaccata e quando Robocop indaga, trova molti agenti di polizia morti. La stazione è in gran parte in rovina e sarà ovviamente compito dell'uomo di latta scoprire chi c'è dietro il crudele attacco. Viene indicato in direzione di un alto edificio chiamato OmniTower dove il suo compito è quello di arrivare rapidamente in cima all'alta torre. Segue poi un massacro di otto ore che si concentra principalmente sull'azione cruda che abbiamo visto molto anche in Rogue City.

Annuncio pubblicitario:

Ci sono ancora alcuni elementi più semplici di enigmi e lavoro investigativo, ma questa volta l'attenzione si concentra su meno momenti tranquilli e più sulle sparatorie. Unfinished Business mantiene lo stesso albero delle abilità e molto altro del gioco principale, quindi non ci sono cambiamenti radicali qui. Troviamo diversi elementi come l'abbattimento di porte, prove in giro che danno punti esperienza, cose che possono essere lanciate e cose che esplodono. Se hai giocato a Rogue City, non c'è nulla che ti sorprenda direttamente in termini di gameplay, molto semplicemente. Ti lancia principalmente nuovi tipi di nemici e, come ho detto, c'è un'attenzione infinita sullo sparare a centinaia di cattivi.

È come un Call of Duty leggermente più lento. Dove il rigido schema di movimento di Robocop non gli permette di correre in avanti o di mettersi al riparo senza problemi. Qui è importante ripulire corridoio dopo corridoio, stanza dopo stanza da molta feccia. Tutta l'azione è cruda come l'ultima volta: c'è anche un nuovo tipo di "abbattimenti" in cui Robocop può utilizzare l'ambiente per distruggere le minacce in modi creativi. Ci sono anche alcune nuove armi e alcune sequenze di gioco che offrono sorprese. Alcuni di questi nuovi nemici introdotti possono anche subire molto più di un pestaggio, quindi mentre le tue armi possono sparare ai nemici più semplici fino a ridurli in poltiglia sanguinante, ce ne sono alcuni che richiedono di svuotare più caricatori al loro interno. Ho scoperto che dovevo usare le abilità per rallentare il tempo o accecare i nemici molto di più in questo rispetto a Rogue City. Proprio perché c'è semplicemente un'opposizione più forte e più dura a cui sparare.

Sebbene il fidato Auto-9 di Robocop venga utilizzato per la maggior parte, è possibile raccogliere molte altre armi.

Abbiamo anche momenti in cui puoi giocare nei panni di Alex Murphy. L'uomo che in seguito è diventato Robocop e anche se anche lì è per lo più azione, è comunque divertente con un po' di varietà. Alcune sequenze sono anche ad alto numero di ottani nel modo giusto e anche se ci sono molte migliaia di proiettili da sparare, ci sono anche alcune sequenze più tranquille in cui incontri altri personaggi e puoi svolgere missioni secondarie. Se vuoi farlo, si svolgono all'interno di zone poiché l'ulteriore viaggio di Robocop si blocca da queste.

Annuncio pubblicitario:

Soprattutto la sequenza prima che Murphy diventasse un poliziotto di latta offre anche un po' di luce gradita all'aperto. Poiché la OmniTower diventa rapidamente piuttosto monotona nel suo design, ho notato in retrospettiva quanto fosse bello sperimentare un po' di verde e luce del giorno. Tuttavia, ci sono alcuni ambienti nella torre che contribuiscono all'esperienza, ma per lunghi periodi diventa più o meno lo stesso.

Nel complesso, questa non è davvero un'esperienza molto peggiore di quella di Rogue City. Tutta l'azione grezza è ancora lì, ed è anche alzata di una tacca, il concetto è generalmente lo stesso e questo è forse il problema principale. Perché il luogo in cui tutto si svolge offre corridoi e ambienti infiniti che dopo poche ore diventano fin troppo simili. Se si fosse trattato di un DLC, sarebbe stato sicuramente possibile accorciare e focalizzare l'esperienza. Ora, come stand-alone, diventa un po' troppo lungo e ripetitivo. Tuttavia, devo ammettere che è ancora molto divertente giocare nei panni di un elfo corazzato a piastre e farsi strada. Dal momento che l'azione del gioco funziona bene, è divertente.

Gli ambienti a volte sono davvero belli.

Le immagini sono in alcuni punti molto belle. Certo, gli ambienti questa volta sono molto più monotoni di quanto non lo siano in Robocop: Rogue City, ma sia i dettagli che la tecnologia sono impressionanti. Diventa un po' Unreal Engine, a volte privo di fantasia con una superficie piuttosto plastica, ma molte aree sono davvero belle. Tuttavia, soffre di un grosso problema ed è che occasionalmente ha la tendenza a balbettare per una frazione di secondo. Quando si esegue un takedown, lo si fa come una piccola sequenza e qui il problema diventa spesso fin troppo evidente. Il gioco si blocca e potrebbe apparire una scatola nera per un breve secondo. Questi blocchi si verificano frequentemente anche in altri casi. Tuttavia, potrebbero esserci sequenze più lunghe in cui il gioco funziona perfettamente, per arrivare a parti in cui balbetta più frequentemente. È semplicemente un po' ruvido ed era più evidente in alcune sequenze, quando poteva essere decisamente inquietante. Poi sono stato in grado di guidare per circa un'ora senza che succedesse affatto.

Nel suo viaggio disordinato fino all'ultimo piano della torre, Robocop: Rogue City - Unfinished Business spesso riesce bene con quella che era forse la cosa più importante di Robocop: Rogue City. Cattura, ancora una volta, l'atmosfera in modo fantastico. In alcuni punti è molto elegante, il doppiaggio è buono e, anche se sei un poliziotto di latta che può prendere un sacco di botte, ci sono abbastanza minacce dure da renderlo un po' impegnativo in alcune parti.

Ha alcuni fastidiosi problemi di prestazioni e poiché manca della libertà di pattugliare le strade di Detroit o di tornare alla stazione di polizia tra una missione e l'altra, come accadeva nel gioco principale, diventa anche molto più monotono. Tuttavia, tutta l'azione è molto divertente, ancora una volta, ma ci sono momenti in cui si ha la sensazione che diventi un po' troppo snella e semplice per perdere un po' del valore di intrattenimento che c'era l'ultima volta. Sarebbe stato anche bello se fosse stato introdotto qualche nuovo elemento tra le competenze o il lavoro investigativo, per esempio. Qualcosa che lo facesse sembrare un po' più simile a un nuovo gioco che a una sorta di mix di "DLC/sequel". È come se fosse altrettanto divertente ma solo un po' peggio. Ma ti senti ancora di nuovo Robocop. Che è comunque la cosa più importante.