Robocop, Wuchang: Fallen Feathers, Grounded 2 e altri cinque titoli sono in arrivo su Game Pass

Sapevamo già che Grounded 2 e Wuchang: Fallen Feathers sarebbero arrivati su Game Pass e che sarebbero stati aggiunti il giorno del lancio a luglio, ma c'è molto di più in arrivo sul servizio di abbonamento di Microsoft nelle prossime due settimane.

Xbox Wire ha annunciato che i seguenti otto titoli saranno presto aggiunti a Game Pass (i giochi contrassegnati con * non saranno disponibili su Game Pass Standard al momento del lancio, i giochi contrassegnati con ** sono già inclusi in altri abbonamenti ma ora saranno disponibili per Xbox Standard):



Robocop: Rogue City (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 17 luglio



Il mio quartiere amichevole (Cloud, Xbox e PC) - 17 luglio*



Ritorno all'alba (Cloud, Xbox e PC) - 18 luglio*



Fattore abiotico (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 22 luglio*



Wheel World (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 23 luglio*



Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 24 luglio*



Grounded 2 (anteprima del gioco) (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 29 luglio*



Farming Simulator 25 (Cloud, Xbox e PC) - 1 agosto



Come al solito, sono disponibili anche altri vantaggi, di cui puoi leggere di più su Xbox Wire. Questa volta, questi includono il Exclusive Monthly Gift Bundle per Asphalt Legends Unite e il Prodigy Supercharge Pack per Apex Legends.

Con quale gioco inizierai?

I seguenti tre giochi verranno rimossi dal servizio il 31 luglio, ma puoi ottenere uno sconto su di essi tramite il tuo abbonamento se vuoi mantenerne qualcuno: