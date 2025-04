Roborock F25 Ace

HQ

Come puoi vedere nel video qui sopra, l'anno scorso abbiamo dato un'occhiata a Flexi Pro di Roborock, ed è stata in realtà la prima volta che noi di Gamereactor abbiamo avuto un'esperienza completamente positiva con questo nuovo segmento cosiddetto "wet-dry", che combina l'aspirazione e il lavaggio allo stesso modo di un moderno robot aspirapolvere.

C'è voluto un anno per realizzarlo, ma Roborock è pronto con una sostituzione diretta, un aggiornamento, e lo chiamano F25 Ace, e fa, ancora una volta, molte delle stesse cose a cui siamo abituati da questo segmento di prodotti. È un aspirapolvere tradizionale in stile Dyson con una testina dell'aspirapolvere che aspira polvere, sporco e detriti in un contenitore, non un sacchetto per aspirapolvere, ma un rotolo di mocio che viene bagnato dall'acqua di un altro contenitore di acqua pulita, che poi lava il pavimento allo stesso tempo. Il rullo del mocio ruota e quindi fornisce lo stesso effetto, in teoria, come se si usasse l'attrito per strofinare i pavimenti con acqua saponata.

Ci sono molte cose che piacciono del F25 Ace, proprio come c'era con il Flexi Pro. C'è un motore integrato che rende improvvisamente leggero un dispositivo che avrebbe potuto sembrare un po' pesante da spingere in giro, e il supporto incluso lo rende facile da caricare tra le sessioni di pulizia. Anche l'angolo del Flexi Pro è arretrato, il che significa che può scendere fino in fondo e rotolare piatto in modo da poter passare sotto anche il divano più basso.

E c'è anche il potere. Il F25 Ace eroga 20.000 Pa, che non è niente di cui schernire, e grazie a una batteria da 4000 mAh, ottieni circa 60 minuti di pulizia continua con una singola carica e un tempo di ricarica di circa sei ore. Non è male, soprattutto se si considera che non ha fatto più di 70 dB di rumore durante il nostro test e ha richiesto solo acqua circa ogni secondo durante la pulizia del piano terra grazie al serbatoio dell'acqua pulita da 740 millilitri.

C'è anche un'app estremamente efficace che ti aiuta a controllare come... Bene, controlla il F25 Ace e, inoltre, la potenza di aspirazione e lavaggio è così impressionante che elimina quasi la necessità di strofinare bene i pavimenti di tanto in tanto.

Ma ci sono ancora dei nodi, e questo non è specificamente rivolto a Roborock, ma praticamente a tutti coloro che producono queste macchine bagnate-asciutte. È comunque frustrante che, poiché tutto lo sporco che aspiri deve assolutamente finire nel serbatoio dell'acqua di lavaggio sporca, si ammuffirà quasi istantaneamente se non utilizzi il programma di autopulizia integrato nel supporto. Anche questo programma non aiuta, perché nel nostro caso il contenuto si ammuffisce comunque dopo 24 ore, quindi è necessario svuotare uno dei contenitori dell'acqua dopo quasi ogni pulizia. Abbiamo bambini piccoli che gettano il cibo sul pavimento, quindi tienilo a mente, ma è comunque frustrante vedere questo problema ripresentarsi ancora e ancora.

Detto questo, il F25 Ace è ancora l'implementazione più efficiente di questa idea specifica, e se sei agganciato al concetto di combinare due detergenti in uno e non pagare troppo di più di un nuovo Dyson, Roborock offre di nuovo. Sono davvero un attore chiave in questo spazio, motivo per cui Ace, nonostante un singolo punto di critica, è ancora una raccomandazione da medaglia d'oro.