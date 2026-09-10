Roborock RockMow S1

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È incredibilmente facile cascare nell'idea che bisogna spendere grosse somme di denaro per comprare un tosaerba robotico "vero". Va detto che il mercato è solitamente definito dai modelli di punta, e ce ne sono pochi che possano essere definiti davvero economici, ma il punto è che puoi facilmente scegliere un modello di fascia media e ottenere molte delle stesse caratteristiche.

Prendiamo ad esempio il RockMow S1 di Roborock. Copre 1.500 metri quadrati al giorno, è certificato IPX6, presenta gli stessi moduli PreciEdge dei modelli più costosi e offre esattamente le stesse funzionalità software, tra cui Multi-Zone, Eco-Wildlife Pause Mode e molto, molto altro - tutto a prezzi che partono da circa £1.100, invece che quattro volte quella cifra.

Questo modello S115 non ha alcun profilo visivo distintivo. L'aspetto simile a un 4x4 dei modelli più costosi è stato sostituito da un'estetica molto più convenzionale, anche se questo non importa molto. La batteria è di 6Ah, sufficiente per coprire questi 1.500 metri quadrati al giorno, e può funzionare per 150 minuti alla volta prima di dover tornare in dock.

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È a trazione posteriore e quindi può "solo" affrontare gradienti di 24 gradi. La dock stessa non ha bisogno di una connessione dedicata - può funzionare via Wi-Fi se il segnale è abbastanza forte, e altrimenti una connessione interna può monitorarne la posizione - in altre parole, non serve un sistema super-mesh o seppellire cavi. A questo si aggiungono i vantaggi dell'app che abbiamo descritto prima, come la gestione Multi-Zone, i Custom Patterns e altre funzionalità che si possono facilmente individuare nei prodotti dei concorrenti, ma che almeno qui non mancano.

In definitiva, l'ecosistema di app di Roborock è già ben consolidato, e tutto, dalla configurazione alla scansione, è avvenuto la prima volta, senza ulteriori complicazioni. In un'occasione sembrava che la S1 non riuscisse a "ritrovarsi" del tutto, ma nel corso di diversi mesi ha tagliato fedelmente il prato entro gli intervalli programmati, e con una solida efficienza.

Ci sono tre lame da taglio che possono tagliare tra 20 e 60 millimetri con regolazione elettrica dell'altezza. Su modelli simili di Segway, bisogna andare a regolare le viti, ma qui si fa elettronicamente - geniale!

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Naturalmente, non è tutto un passeggio – raramente lo è. Il sistema di telecamere a bordo, altrimenti piuttosto complesso, tendeva a identificare erroneamente, o semplicemente a non riconoscere, certi oggetti sul nostro prato di prova, e di conseguenza evitava cose che avrebbe potuto facilmente superare, come rami sottili e persino erbacce alte lo hanno scoraggiato in un caso.

Tuttavia, considerando quanto sia stata reattiva l'app, quanto fosse fluida la configurazione e quanto sia efficace il sistema di taglio dei bordi PreciEdge di Roborock, questo modello di fascia media è probabilmente quello che consiglieremmo alla maggior parte delle persone che cercano qualcosa della gamma RockMow.