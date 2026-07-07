Roborock RockMow Z1

Abbiamo recentemente recensito il Roborock S1 qui su Gamereactor, un tosaerba robotico che può ragionevolmente essere considerato un modello "di fascia media". Ma come probabilmente già sai, anche se il consumatore medio tende in gran parte ad acquistare i modelli più economici in una data gamma, si tratta di spingere i limiti per i produttori, e loro lo fanno attraverso i loro modelli di punta.

Quindi, se i soldi non sono un problema, puoi spendere £3.000 per una Z1, il modello assolutamente top-gamma. Invece di sembrare un normale tosaerba, questo assomiglia a una sorta di dispositivo fuoristrada, cosa che in realtà è, con trazione integrale e la capacità di affrontare pendenze fino all'80 per cento (una pendenza di quasi 40 gradi).

È wireless, ovviamente, e questo è ovvio. Naviga utilizzando sia la tecnologia satellitare RTK sia il cosiddetto "VSLAM", che è una combinazione di telecamere e sensori presenti direttamente sull'unità. Come detto, ha la trazione integrale e ci sono motori di sterzo individuali sulle ruote anteriori, che gli permettono di gestire le pendenze sopra menzionate, oltre a fori profondi fino a otto centimetri.

È quindi abbastanza chiaro che stiamo ancora una volta affrontando una macchina piuttosto seria, e se avete dubbi, il fatto che possa mantenere un'area fino a 5.000 metri quadrati al giorno dovrebbe essere la prova definitiva. Ancora una volta, abbiamo a che fare con un tosaerba robotico che è davvero pensato per aree più professionali, oppure per chi vuole semplicemente acquistare il modello di fascia alta a qualunque costo.

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Dispone di sei lame resistenti e un disco da taglio a doppio strato con una "funzione anti-intasamento", che è il linguaggio di marketing per indicare che sono state adottate misure per evitare che l'erba tagliata rimanga incastrata all'interno e ridurre le prestazioni di taglio. Inoltre, l'altezza di taglio è regolabile elettricamente da 20 a 70 millimetri, il che significa che non è necessario regolare fisicamente la macchina per ottenere un risultato diverso.

PreciEdge è anche uno dei sistemi di taglio dei bordi più precisi che abbiamo visto su un modello di fascia alta durante i test con tosaerba di quest'estate. Taglia fino a tre centimetri da muri e recinzioni, e funziona in modo assolutamente brillante. Nel complesso, la Z1 offre un risultato piuttosto impressionante, e qui parliamo sia della sua capacità di affrontare terreni difficili sia della pulizia del prato che lascia.

Inoltre, questa volta abbiamo approfondito un po' più l'ecosistema delle app di Roborock, che appare incredibilmente maturo. Naturalmente, molti elementi dell'interfaccia utente sono stati ereditati direttamente dalla loro app per aspirapolvere robotica, e questo è un bene, dato che il layout è intuitivo e progettato in modo incredibilmente intelligente. Offre connettività 4G integrata, il che significa che ci sono diversi modi per mantenere il segnale anche se i segnali RTK o Wi-Fi dovessero fallire. È davvero robusto.

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L'unico vero difetto è che lo Z1 sembra un po' troppo cauto fin da quando si sente fuori dalla scatola. Con questo intendo che la telecamera sembra rilevare potenziali oggetti lasciati sul prato con una sensibilità un po' troppo intensa. Abbiamo provato a mettere una piccola pila di foglie, ma è stata registrata come oggetto e di conseguenza evitata. Va detto che l'app "annota" dove si trovava l'oggetto e lo controlla successivamente, quindi non è un problema persistente, ma potrebbero facilmente sorgere situazioni in cui qualcosa che lo Z1 doveva semplicemente superare venga identificato come un ostacolo.

La Z1 non è economica, quindi non è adatta a tutti. La maggior parte delle sue funzionalità è disponibile anche su modelli più economici, e se non sei interessato a PreciEdge o hai un'area più ampia da coprire, questa è un po' troppo sofisticata. Detto ciò, questo offre il taglio più pulito che abbiamo visto da un "modello consumer", e lo consigliamo di conseguenza.