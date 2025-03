Abbiamo recensito molti robot aspirapolvere nel corso degli anni e possono essere sostanzialmente divisi in due diverse categorie; quelli che spingono i confini di ciò che un robot aspirapolvere può fare e quelli che forniscono risultati decenti, se non addirittura soddisfacenti, ma senza essere innovativi allo stesso modo. Entrambi possono fare qualcosa, soprattutto quando si tratta di qualcosa di pragmatico come un aspirapolvere.

Roborock Saros 10 non è il tuo Qrevo Curv. Il suo molo è quadrato e sebbene abbia AdaptLift, ha un aspetto più conservatore. Tuttavia, è descritto come il modello di punta assoluto di Roborock, quindi è sicuro dire che tutto è diventato un po' confuso abbastanza rapidamente.

Quindi forse vale la pena chiarire cosa può effettivamente fare il Saros 10. Offre 22.000 Pa di aspirazione, molto meglio del Qrevo Curv, e come Ecovacs e altri, Roborock è ora riuscito a eliminare il sistema LiDAR sporgente piegandolo attivamente nell'unità, quindi ora è alto solo 7,98 centimetri, rendendo molto più facile entrare in spazi ristretti. Esistono versioni nuove di zecca dei sistemi di navigazione davvero sorprendenti di Roborock chiamati RetractSense e Reactive AI 3.0, che sono ottimi modi per stabilire che Saros 10 può facilmente riconoscere gli ostacoli, aggirarli e fornire una pulizia efficace anche se non hai completamente "preparato" il pavimento del soggiorno. Hai il nuovo sistema VertiBeam che esegue la scansione verticale per vedere quali oggetti possono essere aspirati e quali no, e il nuovo FlexiArm Riser assicura che anche se il vuoto è ancora rotondo, può raggiungere gli angoli e lungo le modanature.

In effetti, ha anche il telaio AdaptLift che gli consente di superare le soglie fino a quattro centimetri, quindi questo è in realtà un grande passo avanti rispetto al Qrevo Curv praticamente in ogni modo, se strizzi gli occhi e guardi l'elenco delle specifiche.

Annuncio pubblicitario:

Inoltre, ci sono molte potenti funzionalità che sono effettivamente progettate per risolvere i problemi che incontro più spesso durante il test dei robot aspirapolvere. La spazzola principale DuoDivide è costituita da due testine separate con uno spazio vuoto al centro, il che significa che quando i capelli vengono filtrati, alla fine scivoleranno via da una testina o dall'altra. La nuova spazzola laterale FlexiArm Riser può alzarsi e abbassarsi per evitare collisioni ed è molto più accurata di prima. E oh sì, abbiamo misurato solo 55 dB durante la pulizia dei pavimenti, che è di gran lunga migliore dell'alternativa principale Ecovacs '.

E poi c'è VibraRise 4.0, che in realtà è una sorta di ritorno per il mop pad invece dei due mop rotanti separati a cui ci siamo abituati nei modelli di punta. Invece di strofinare, vibra 4.000 volte al minuto e può applicare oltre 8 N di pressione per rimuovere le macchie peggiori. In realtà ho visto una differenza qui sulle macchie più fresche, dove il VibraRise 4.0 sembra essere più veloce nell'eliminare cose come la salsa di pomodoro versata dai miei due ragazzi sul pavimento a cena.

E poi c'è il fatto che Saros 10 si carica al 100% in soli 150 minuti, e che l'app appare estremamente reattiva e direttamente in linea, ad esempio, con i flagship di Dreame. In altre parole, Roborock potrebbe riempire troppo la propria line-up, ma sanno come realizzare un robot aspirapolvere molto, molto impressionante. Il Saros 10 è impressionante, lo è e basta, e probabilmente è meglio di quasi tutto il resto oltre a Dreame X50 Ultra, e non è un brutto posto dove stare.

Annuncio pubblicitario: