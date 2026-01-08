Roborock Saros Rover - Il tuo aspirapolvere robotico ora può salire le scale

HQ

Un grande svantaggio degli aspirapolvere automatici da quando sono stati introdotti è diventato un problema simile a quello dei Darlek: non possono salire le scale e dipendono dagli esseri umani per spostarli tra i piani.

Questo difetto di progettazione che impedisce loro di cacciare animali domestici, polvere e piccoli esseri umani su tutti i piani è stato ora corretto da Roborock e dal nuovo modello di rover Saros che non solo può salire le scale, ma anche pulirle.

Ha un'"architettura a due ruote a gambe" che dovrebbe imitare le gambe umane con movimento indipendente, persino in grado di effettuare piccoli salti ed eseguire rapidi cambi direzionali.

Come la maggior parte dei prodotti di consumo moderni, l'IA gioca un ruolo importante nella mappatura della casa e nell'adattarsi a diverse superfici e a diverse scale, con persino scale curve possibili da scalare.

La data di lancio e il prezzo sono attualmente sconosciuti.