Robot ai World Humanoid Robot Games batte due volte il record di velocità dei 100m di Usain Bolt

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I World Humanoid Robot Games si concludono oggi a Pechino, dopo quattro giorni in cui oltre 2.000 robot provenienti da 666 squadre hanno gareggiato in 51 eventi, tra cui molti eventi sportivi come atletica, calcio, sollevamento pesi, danza e ping pong. E in una delle gare più popolari, i 100m, un robot ha corso più veloce di Usain Bolt due volte.

Il robot Tiangong Ultra, sviluppato dal Beijing Humanoid Robot Innovation Center, ha corso 100 metri in soli 8,86 secondi nella semifinale della divisione robot di grandi dimensioni. Il robot ha superato il proprio record, stabilito tre giorni prima nell'evento inaugurale della competizione, quando è corso a 9.39.

In entrambi i casi, i robot hanno corso più velocemente del record mondiale attuale di velocità, stabilito da Usain Bolt nel 2009: 9,59 secondi.

Sorprendentemente, i robot hanno corso molto più velocemente rispetto a quanto abbia fatto il robot vincitore di Tiangong lo scorso anno, 21,50 secondi, dimostrando l'incredibile progresso dell'ingegneria e dei robot in un solo anno. Tiangong afferma che i loro robot hanno battuto quattro record mondiali umani: tempo sui 400 m di 38,15 secondi, un segno dei 1.500 m in 2 minuti e 21,64 secondi e un salto alto 2,88 metri, come riportato da Reuters.

I World Humanoid Robot Games, tenutisi per la prima volta lo scorso anno, includono anche molti eventi di simulazione e scenari, come missioni di soccorso, operazioni di stingimento dei vigili del fuoco e industriali, e persino servizi alberghieri, fungendo da vetrina delle aziende robotiche più avanzate della Cina.