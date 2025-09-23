HQ

Dopo essere stato disponibile su Xbox Series X/S e PC per alcuni mesi, Robots at Midnight è stato rilasciato per PlayStation 5. Dato che non abbiamo trovato il tempo di recensire il gioco su Xbox o PC, ora ci siamo buttati in questo piccolo Soulslike da Finish Line Games.

Assumi il ruolo della ragazza Zoe, che si schianta sul pianeta Yob nella piccola capsula di salvataggio che ha usato per sfuggire a un attacco a cui lei e suo padre sono stati sottoposti. Con suo orrore, vede che il pianeta su cui è atterrata è stato completamente abbandonato dagli umani e invece conquistato da robot assassini. Ora intraprende un viaggio attraverso la terra desolata e abbandonata per trovare suo padre, e questo le richiede di farsi strada attraverso orde di robot umanoidi.

Robots at Midnight si trova da qualche parte nella terra di confine tra un gioco di ruolo d'azione e un Soulslike. Riconoscerai molti degli elementi del genere Soulslike, dai falò in cui puoi curarti (il che fa rientrare tutti i nemici sconfitti) ai grandi boss, in cui devi imparare i loro schemi di attacco, schivare e bloccare i loro attacchi. Devi assicurarti di non farti prendere con il piede sbagliato, poiché possono uccidere Zoe con alcuni colpi ben piazzati. I boss sono abbastanza ben progettati e, a differenza degli altri nemici che incontri, sono relativamente vari da combattere.

Zoe può essere equipaggiata con un'arma alla volta, che va da una grande chiave inglese a una grande spada. Queste armi possono essere potenziate in alcuni banchi da lavoro che incontri lungo il percorso, ma Zoe stessa non può essere aggiornata, poiché le sue statistiche cambiano a seconda dei vestiti che indossa e delle armi con cui la equipaggi. Sul braccio ha un gadget MITT (Mobile Impulse Traversal Technology ) che funziona come una sorta di pugno meccanico e arma a distanza, ma ha un periodo di ricarica, quindi non può essere utilizzato tutto il tempo.

Il motivo per cui penso che Robots at Midnight sia al confine tra un gioco di ruolo d'azione e un Soulslike definito è principalmente perché ha due livelli di difficoltà, dove quello più basso, Hero Mode, sembra più un gioco di ruolo d'azione (anche se ancora con elementi Soulslike), mentre sul livello di difficoltà alto, Master Mode, si gioca come un Soulslike a volte piuttosto impegnativo.

Il gameplay è stato ridotto all'osso, e forse un po' troppo profondo. Ciò che è nel gioco funziona abbastanza bene, quindi non è perché non funziona bene, è solo che è piuttosto semplice. Tuttavia, è una caratteristica abbastanza interessante che i nemici diventino più aggressivi e pericolosi quando cala la notte.

I combattimenti contro i vari robot sono piuttosto monotoni (i boss sono più divertenti come accennato in precedenza) e ci sono alcune frustrazioni con la telecamera che non sempre si aggancia ai nemici e il gadget MITT che non sempre si attiva quando si preme il pulsante. La frustrazione più grande, tuttavia, è quando hai bisogno di nuova energia durante i combattimenti tramite una bevanda energetica o una barretta energetica, attivi un'animazione in cui Zoe quasi si ferma e mangia o beve ciò che hai scelto. Il problema è che mentre Zoe beve o mangia, è indifesa, poiché non hai alcuna possibilità di difenderti durante quel periodo. Ci vogliono solo pochi secondi, ma quei pochi secondi possono fare la differenza tra essere in cima al combattimento con il boss o vicini alla morte e dover ricominciare il combattimento da capo. Cerchi di tenerne conto creando una distanza dal nemico prima di prendere la tua pozione, ma non è sempre sufficiente, poiché i boss possono attaccare da distanze molto lunghe, tra le altre cose. Ho perso un bel po' di vite a causa di quell'animazione del bere e del mangiare ed è davvero frustrante.

La grafica in Robots at Midnight è piuttosto bella e non fatevi ingannare dalla grafica a volte piuttosto colorata, poiché questo è un gioco difficile, esattamente come ci si aspetterebbe dal genere, specialmente su Master Mode. L'audio è incantevole, con una buona colonna sonora ma con effetti sonori un po' mediocri e semplici.

Robots at Midnight è un gioco semplice nel genere Souls e forse un buon punto di partenza se vuoi avere un assaggio del genere come principiante. Può essere completato in 5-7 ore a seconda del livello di difficoltà e non c'è molto a cui tornare una volta completato. Sebbene il gioco funzioni bene, può essere seriamente raccomandato solo per i giocatori che vogliono avere un assaggio del genere Soulslike e poiché è venduto a un prezzo abbastanza basso, potrebbe essere il posto migliore per iniziare il tuo viaggio in un genere impegnativo.