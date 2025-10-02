Rock Band 4 e i DLC verranno rimossi domenica quando il gioco compie dieci anni

HQ

Rock Band 4 festeggia il suo decimo anniversario lunedì, che si potrebbe pensare sia qualcosa da festeggiare. Ma... Non lo è. Al contrario, appunto, perché il giorno prima scadranno tutte le licenze, e il gioco e alcuni DLC verranno rimossi definitivamente dalla vendita.

Dopodiché, un pacchetto DLC dopo l'altro scomparirà alla scadenza delle licenze decennali. Ma se hai acquistato il gioco o la musica, è tuo per l'eternità e può ovviamente essere scaricato in futuro.

Considerando che le chitarre di plastica vengono nuovamente rilasciate, soprattutto per Xbox, potrebbe essere una buona idea acquistare Rock Band 4 - Rivals Bundle se pensi che la tua voglia di rock possa tornare in futuro. Il pacchetto include un sacco di musica (ma puoi aggiungerne altra se vuoi) al prezzo ridicolmente basso di £ 8 / € 10, e se non cogli l'occasione ora, sarà troppo tardi per sempre, qualcosa di cui potresti pentirti se un giorno ti venisse voglia di prendere una chitarra di plastica e fare qualche jam con amici e familiari.

Rock Band 4 può essere giocato sia su PlayStation 5 che su Xbox Series S/X, e gli sviluppatori concludono la loro lettera d'addio:

"Siamo così grati per la passione che questa comunità ha dimostrato. Da parte del team, è stata un'esperienza speciale servirti con le sfide Rivals, una libreria di DLC super profonda e un simulatore di band migliore della categoria. Se avevi intenzione di prendere qualche ultima canzone, ora è il momento.

"Grazie ancora,

"La squadra della rock band"