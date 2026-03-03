Rockbeasts Anteprima: Bojack Horseman incontra Nirvana

HQ

Rockbeasts (o RÖCKBEASTS in maiuscole con un umlaut sopra la O, come viene effettivamente chiamato) è un gioco di management rock & roll con elementi RPG che ti mette nel ruolo di un manager appena diplomato di una band da garage composta da animali antropomorfi. Pensa a Bojack Horseman che incontra Nirvana in un mondo animato per adulti disegnato a mano. Ti prendi cura di un gruppo di membri della band guidati dall'ego e chiassosi che partono da zero in un USA alternativo degli anni '90 caratterizzato dal grunge, MTV e dalle dure realtà dell'industria musicale. I tuoi compiti includono prenotare concerti, negoziare locali, gestire risorse, riparare attrezzature, creare scalette musicali e prendere decisioni difficili che influenzano la carriera e le relazioni interne della band.

La storia è una dark comedy-drama scritta da Jakub Szamałek, che in precedenza ha contribuito a The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077, con voci, tra gli altri, veterani attori di Baldur's Gate 3 e dell'icona rock Iggy Pop nel ruolo di conduttore radiofonico canino. Conduci la band da piccoli bar e sale prove a arene più grandi, mentre attraversi locali e i loro proprietari spesso chiassosi o colorati, dirigenti delle etichette discografiche e i demoni personali dei membri. Ogni membro possiede caratteristiche uniche che influenzano la dinamica; pensa a un bassista che è un canadese adorabile ma in debito, un batterista che vive solo per la batteria e l'alcol, o un chitarrista il cui ego ha una propria gravità, mentre le tue decisioni plasmano relazioni, reputazione e l'esito finale. Il gioco presenta oltre 100 personaggi doppiati e 90 location che vanno da Nashville a Denver.

Puoi nominare tu stesso la band. Ho scelto 'Conny-Martinz', ovviamente.

Il gameplay si concentra sulla gestione della band: bilanciando risorse come cibo e attrezzature, pianificando le prove per il morale, scalette basate sui punti di forza individuali e concerti ritmici in cui controlli le esibizioni in tempo reale per influenzare pubblico, ricavi e reputazione. Mescola gestione, scelte RPG e mini-giochi, con 17 tracce originali in stile rock alternativo. L'estetica è disegnata a mano con un'atmosfera leggermente cruda degli anni '90, includendo location come negozi di dischi, stazioni radio e scene di strada in uno stile ispirato alle serie animate, con BoJack Horseman che appare come la fonte di ispirazione più ovvia. Gli ambienti catturano il caos con poster, roadie e intrighi dietro le quinte, mentre la colonna sonora rafforza il classico suono di Seattle.

Annuncio pubblicitario:

Ho giocato un paio d'ore al gioco e... In realtà penso che alla fine potrebbe rivelarsi un gioco molto piacevole. Quello che ho avuto la fortuna di sperimentare è una build abbastanza precoce, tutt'altro che completa, ma che mostra il potenziale che c'è. Tuttavia, ho incontrato alcune parti che non sembravano particolarmente curate, e verso la fine della versione che ho giocato sono stato anche "bloccato in modo morbido". Lo sviluppatore Lichthund ha ancora del lavoro da fare prima che il gioco sia pronto per l'uscita, ma le cose positive arrivano a chi aspetta, e in questo caso spero che potremo aspettare ancora un po'. Rockbeasts è attualmente un diamante grezzo, e sarebbe un peccato se non si prendessero il tempo necessario per lucidarlo correttamente.

È un gioco affascinante, ma ha bisogno di un po' di rifinitura qua e là.

Si tratta di un mix ambizioso di elementi di gameplay e generi. Mi piace la parte del gioco di ruolo in cui impari a conoscere la band e a migliorare sia loro che il loro equipaggiamento. Sembra solido, e il modo in cui è presentato è la ciliegina sulla torta. È stato anche sorprendentemente divertente suonare le canzoni durante i concerti della band, cosa che si fa in un mini-gioco molto semplificato di Guitar Hero, dove avrei preferito usare un controller invece del WASD e della barra spaziatrice. Speriamo che risolvano questo problema in futuro. Oltre ai concerti ritmici, ci sono missioni basate su dilemmi morali, come negoziare con case discografiche avide o affrontare conflitti interni, e tutto è intrecciato in una narrazione che sembra promettente nonostante la versione iniziale e incompiuta che ho suonato.

Non abbiamo ancora una data di uscita esatta per Rockbeasts, ma è prevista per il 2026 e spero non sia troppo vicina al calendario. Questo gioco ha bisogno di tempo e amore, perché - come ho detto - potrebbe essere qualcosa di davvero speciale. Una volta rilasciato, sarà disponibile su PC tramite Steam, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Annuncio pubblicitario: