Rockbeasts è un RPG manageriale ispirato a Papers Please su "diventare una rockstar"

Durante il nostro soggiorno in Portogallo per DevGAMM all'inizio di questa settimana, abbiamo avuto la splendida opportunità di incontrare lo sviluppatore Licht Hund, dove abbiamo parlato con il team del loro prossimo e atteso progetto Rockbeasts. Questo è un RPG di management in cui interpreti il leader di una rockband e devi navigare nelle acque complesse e competitive dell'industria musicale nella speranza di diventare una rockstar.

Parlando dell'idea dietro il progetto e di dove è nata l'ispirazione di Licht Hund, il direttore creativo e CEO Bartosz Pieczonka ci ha raccontato quanto segue:

"Oh, è stato un viaggio molto lungo. Volevamo fare un gioco sulla musica, volevamo fare un gioco su come diventare una rockstar e cosa significa inseguire i propri sogni. E volevamo che fosse dal punto di vista non di un musicista, ma di qualcuno che sia davvero al comando della band. Quindi, abbiamo sentito che un manager è un punto di vista entusiasmante per questo."

Pieczonka ha continuato: "Stavamo anche sperimentando con le meccaniche, ci piacevano giochi come Papers Please quando ci sono molte cose meccaniche, ma anche queste scelte morali e le conseguenze delle loro azioni. Ed è così che abbiamo iniziato a giocare con l'idea di fare un gioco di gestione e da lì siamo cresciuti. Abbiamo iniziato ad aggiungere più scelte, a costruire la narrazione. Ci è voluto molto tempo, ci sono voluti sei anni e penso che nei primi tre anni stavamo cercando di capire cosa sarebbe stato questo gioco, come raccontare la storia e di cosa avrebbe parlato."

Il compositore e designer audio Marcin Sonnenberg ha poi intervenuto quando gli è stato chiesto dei temi musicali e dei focus per Rockbeasts, rivelando che le band pop-punk sono state gran parte dell'ispirazione in questo senso.

"Sì, quindi fin dall'inizio sapevamo che la musica avrebbe avuto un ruolo enorme nel gioco. Ma ci è voluto un po' per trovare lo stile che vogliamo seguire. All'inizio abbiamo sperimentato un po' con diversi generi di rock. Ma poi ci siamo concentrati sul sound degli anni '90 e volevamo ancorare il nostro gioco in quell'epoca specifica.

"Quindi abbiamo preso indizi solo dalle iconiche band grunge anni '90 ed è praticamente una metà della colonna sonora. E poi puoi influenzare la tua band a prendere una direzione diversa. Quindi abbiamo anche fatto metà della colonna sonora molto più influenzata da band pop-punk come Weezer, Green Day, e cose del genere. Ma sì, abbiamo davvero sentito che questa fosse la direzione giusta per il gioco. Inoltre, si è perfettamente integrato con la narrazione, l'arte. E ci siamo davvero concentrati su questo. Da quel momento è andato tutto abbastanza liscio per quanto riguarda la consapevolezza in che direzione volevamo davvero andare."

Attualmente non c'è una data di uscita associata a Rockbeasts, ma il gioco sarà pubblicato da Team17 e arriverà su PC e console. Per saperne di più sul progetto, assicurati di guardare la nostra intervista, con sottotitoli localizzati, qui sotto.