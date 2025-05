Rockstar ci dà un'altra sbirciatina a Grand Theft Auto VI nel nuovo trailer

HQ

All'improvviso, Rockstar ci ha dato un altro sguardo a Grand Theft Auto VI nel secondo trailer del gioco, che si concentra sui protagonisti Jason e Lucia.

Apriamo il trailer con Jason e un uomo più anziano di nome Brian, che sembra essere doppiato da Stephen Root. Jason attraversa Vice City per andare alla prigione, al fine di prendere Lucia, che è appena uscita.

Da lì, vediamo molto di più di Vice City, insieme ad alcune delle attività criminali che Lucia e Jason sono destinati a fare con noi che li controlliamo. Sembra che stiano cercando di vivere la bella vita a Vice City, e probabilmente avranno bisogno di guadagnare un po' di soldi veloci per farlo. C'è anche un'altra canzone classica sullo sfondo di questo trailer, che è Hot Together delle The Pointer Sisters.

Vediamo anche alcuni dei personaggi che comporranno il resto del cast, insieme a anticipazioni di diverse trame. Il filmato del trailer è stato apparentemente catturato su PS5, anche se non è chiaro quanto fosse solo un filmato rispetto al gameplay. Tuttavia, è chiaro che ci aspetta una sorpresa visiva rispetto a Grand Theft Auto V. Se vuoi più di un assaggio della trama del gioco, dai un'occhiata alla sinossi qui sotto:

"Jason e Lucia hanno sempre saputo che il mazzo è contro di loro. Ma quando un buon risultato va storto, si ritrovano dal lato più oscuro del luogo più soleggiato d'America, nel bel mezzo di una cospirazione che si estende in tutto lo stato di Leonida, costretti a fare affidamento l'uno sull'altro più che mai se vogliono uscirne vivi.

Grand Theft Auto VI verrà lanciato il 26 maggio 2026 per PS5 e Xbox Series X/S.