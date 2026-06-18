Rockstar conferma Grand Theft Auto VI che i preordini saranno ufficialmente attivi la prossima settimana

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Dopo mesi in cui la data di uscita viene riconfermata più e più volte, ora abbiamo qualcosa di nuovo di cui parlare con Grand Theft Auto VI. Sembra che la data di lancio del 19 novembre stia per avvenire, dato che Rockstar ha confermato che i preordini del gioco inizieranno la prossima settimana, il 25 giugno.

I preordini saranno attivi nei negozi digitali e presso alcuni rivenditori selezionati. Immagino che questo significhi che anche le voci sulla mancanza di un'edizione fisica erano probabilmente infondate. L'annuncio della data del pre-ordine è arrivato con un altro trailer, se si può considerare uno. Non c'era gameplay, nessuna cinemato, ma abbiamo comunque potuto vedere la presentazione ufficiale della copertina del gioco.

Dimostra quanto sia grande Grand Theft Auto VI che riesca ad attirare lo sguardo con la rivelazione della copertina. Ha quel tipico stile GTA, con più personaggi chiave e location mostrati in singoli fotogrammi. Puoi scaricare la copertina per te stesso sul sito di GTA VI.

Grand Theft Auto VI è previsto per il lancio il 19 novembre 2026 su Xbox Series X/S e PS5.