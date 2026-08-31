Rockstar dice che non c'è "IA" in Grand Theft Auto VI

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Molte persone vedono lo sviluppo di giochi con IA sia come pigro che poco fantasioso, oltre a qualcosa che rischia di soffocare l'innovazione nell'industria videoludica, poiché l'IA si basa su elementi esistenti invece di cercare nuove idee. Di conseguenza, molte persone rifiutano categoricamente i giochi creati con questa tecnologia.

Ma... e Grand Theft Auto VI ? Rockstar ha ricorso all'IA per riempire il gioco di creazioni poco sviluppate, o ha preso la strada difficile? Per chi si fosse preoccupato per questo, ora abbiamo una buona notizia. Il conduttore di Kinda Funny Games, Greg Miller, dice di aver parlato con Rockstar della questione e di aver chiesto chiaramente se GTA VI fosse stato parzialmente creato usando l'IA.

Fortunatamente, la risposta ricevuta è stata rassicurante, e il rappresentante Rockstar ha chiaramente dichiarato che in Grand Theft Auto VI non c'è "IA". E con questo, possiamo stare tranquilli. Se vi siete persi la presentazione assolutamente straordinaria del gioco la scorsa settimana, potete trovarla qui.