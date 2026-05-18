Rockstar fu coinvolta nello sviluppo di Lego Batman: Legacy of the Dark Knight
È stato incredibilmente impressionante da parte di TT Games realizzare un gioco così imponente, ma hanno ricevuto assistenza da alcuni dei migliori sviluppatori del settore.
Lunedì finalmente abbiamo parlato del gioco su cui abbiamo lavorato nell'ultima settimana: Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, che personalmente ho definito "il miglior gioco Lego che abbia mai avuto il privilegio di giocare" nella nostra recensione. Ma raggiungere questo obiettivo non è stato del tutto facile per uno studio come TT Games, motivo per cui hanno chiesto aiuto.
Ora, VGC riporta che uno studio abbastanza noto ha contribuito a questa vasta e raffinata avventura di Batman... in particolare Rockstar. Un totale di 24 persone di Rockstar sono state coinvolte nello sviluppo in diversi ruoli chiave, e TT Games ha ricevuto anche assistenza da Warner Bros. Games Montreal, che in precedenza aveva sviluppato giochi della serie Arkham.
Dopo i mediocri Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, incrociamo le dita che Batman: Legacy of the Dark Knight segni l'inizio di giochi DC di qualità superiore e, a giudicare dalle ultime voci, potrebbe essere così, dato che Injustice 3 sarebbe previsto come il prossimo grande titolo DC.