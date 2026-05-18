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Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Rockstar fu coinvolta nello sviluppo di Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

È stato incredibilmente impressionante da parte di TT Games realizzare un gioco così imponente, ma hanno ricevuto assistenza da alcuni dei migliori sviluppatori del settore.

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Lunedì finalmente abbiamo parlato del gioco su cui abbiamo lavorato nell'ultima settimana: Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, che personalmente ho definito "il miglior gioco Lego che abbia mai avuto il privilegio di giocare" nella nostra recensione. Ma raggiungere questo obiettivo non è stato del tutto facile per uno studio come TT Games, motivo per cui hanno chiesto aiuto.

Ora, VGC riporta che uno studio abbastanza noto ha contribuito a questa vasta e raffinata avventura di Batman... in particolare Rockstar. Un totale di 24 persone di Rockstar sono state coinvolte nello sviluppo in diversi ruoli chiave, e TT Games ha ricevuto anche assistenza da Warner Bros. Games Montreal, che in precedenza aveva sviluppato giochi della serie Arkham.

Dopo i mediocri Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, incrociamo le dita che Batman: Legacy of the Dark Knight segni l'inizio di giochi DC di qualità superiore e, a giudicare dalle ultime voci, potrebbe essere così, dato che Injustice 3 sarebbe previsto come il prossimo grande titolo DC.

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