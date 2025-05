Rockstar: "Grand Theft Auto VI trailer 2 è stato catturato interamente nel gioco da una PlayStation 5"

HQ

Ci sono state molte discussioni, ovviamente, sul trailer di Grand Theft Auto VI che è stato rilasciato inaspettatamente questa settimana, ma una cosa su cui praticamente tutti sembrano essere d'accordo è che sembra che sarà un gioco ridicolmente bello.

Forse troppo bello. Nonostante il fatto che non arriverà su PC (almeno non alla premiere), alcuni hanno lanciato teorie secondo cui è stato mostrato il PC, mentre altri sostengono che sia falso in tutto e per tutto. Forse è per questo che Rockstar ha deciso di confermare che il fantastico trailer è stato girato su PlayStation 5 e che ci sono effettivamente elementi di gameplay.

E con questo, lo sappiamo. In pratica possiamo aspettarci il videogioco più bello di tutti i tempi quando sarà presentato in anteprima su PlayStation 5 e Xbox Series S/X il prossimo anno, e possiamo solo sognare come sarà su PlayStation 5 Pro.