Rockstar introduce il "livello successivo" del gioco di ruolo di GTA con il server ufficiale

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Dopo aver cercato di chiudere il team di modding FiveM, una piattaforma di RP di GTA Online, Rockstar decise che, se non fosse riuscito a batterli, avrebbe fatto entrare il team e avrebbe stretto una partnership con i modder e la loro tecnologia. I primi frutti di quella collaborazione sono stati mostrati, poiché presto saremo presentati ufficialmente a nopixel V, il server ufficiale Grand Theft Auto V di gioco di ruolo.

C'è un trailer da vedere qui sotto, ma avremo uno sguardo molto più approfondito l'8 settembre, quando vedremo una trasmissione della closed beta. "Per anni, nopixel ha fissato lo standard per il genere con le sue uscite ambiziose. Ora, nopixel V rivoluziona ancora una volta l'esperienza: un sistema di personalizzazione dei personaggi rielaborato offre ai giocatori di ruolo più modi che mai per creare personaggi unici quanto le loro storie passate, mentre nuovi angoli della città — dal nuovissimo Pixel Hotel & Casino a una ristrutturazione di sei isolati di Cypress Flats — preparano il terreno per nuove storie," anticipa Rockstar in un nuovo post sul blog.

Ci sono obiettivi ambiziosi con nopixel V. Più di 1000 proprietà da possedere per i giocatori, molte attività di cui far parte, vite da vivere da entrambe le parti della legge. Tutto sembra molto impressionante se si riuscisse a realizzare, ma fa anche chiedere come si evolverà questo progetto man mano che ci avviciniamo all'uscita di Grand Theft Auto VI e della sua misteriosa offerta multiplayer.