Rockstar rompe il silenzio: "Avere video di Grand Theft Auto VI fuga di gameplay è stato straziante"

HQ

Dalla scorsa settimana, uno o alcuni individui sembrano riuscire a ottenere una vecchia versione di Grand Theft Auto VI e hanno iniziato a diffondere clip di gameplay, inizialmente ritenute false ma poi verificate come vere. Questo è successo una settimana prima della presentazione del gameplay di GTA VI su Netflix, e oggi mercoledì, un giorno prima della presentazione, Rockstar ha finalmente parlato delle fughe di notizie.

Nella dichiarazione, Rockstar conferma che le fughe di notizie sono reali e afferma che la squadra è distrutta perché non era così che intendevano mostrare il gameplay ai fan.

"Cari tutti, sappiamo che molti di voi stavano aspettando notizie da noi riguardo agli eventi della scorsa settimana. Sarebbe un eufemismo dire che avere video di Grand Theft Auto VI gameplay che filtrano in questo modo è stato straziante per il nostro team, e ovviamente non è così che volevamo farvi vedere il gioco dopo tutto questo tempo."

Nulla è cambiato: il gioco continua previsto per il 19 novembre e la presentazione del gameplay è prevista per giovedì 27 agosto alle 21:00 CEST, 20:00 BST su Netflix (sei ore dopo sarà caricato su YouTube).

HQ

"Siamo molto entusiasti che tutti vedano il look esteso domani. Ci è voluto più tempo di quanto volessimo per prepararlo, ma come in tutto ciò che facciamo, sappiamo di dover superare le tue aspettative e siamo determinati a mantenere il livello che ti aspetti e meriti. Anche se è un dispiacere che l'esperienza di gioco prevista possa ora essere influenzata da alcuni spoiler, speriamo che tutti aspettino ancora un po' per provare il gioco di persona il 19 novembre.

"Vogliamo ringraziare tutti nella comunità che ci hanno contattato con messaggi di sostegno durante la scorsa settimana — le vostre parole hanno significato più per questo team di quanto possiate immaginare. In definitiva, stiamo creando questo gioco per te, e senza di te non avremmo avuto il privilegio di creare giochi. Non vediamo l'ora di condividere presto di più con voi."