Rocksteady assume un veterano di Assassin's Creed come nuovo direttore di gioco

HQ

Rocksteady sembra aver trovato il suo nuovo game director. Dopo il flop di Suicide Squad: Kill the Justice League, immaginavamo che ci sarebbero stati alcuni cambiamenti piuttosto significativi nello studio, e sembra che sia necessaria una nuova leadership per portare Rocksteady avanti verso il suo prossimo titolo.

Come confermato da Batman Arkham Videos e avvistato da MP1st, il veterano del franchise di Assassin's Creed Bill Money si unisce al team che lavora al prossimo titolo di Rocksteady. Avendo lavorato su Assassin's Creed Origins, Mirage e Valhalla, Money conosce bene i combattimenti corpo a corpo in terza persona e i mondi aperti, a cui sembra che Rocksteady stia tornando nel suo nuovo progetto.

Continuano a girare voci sul fatto che questo nuovo gioco sia un titolo di Batman per giocatore singolo. Se così fosse, Money avrebbe di nuovo un po' di esperienza, dato che ha lavorato su Batman: Arkham Origins con WB Games Montreal.

Tuttavia, dovremo attendere la conferma ufficiale da parte di Rocksteady o WB prima di iniziare a saltare alle conclusioni. Ad ogni modo, sembra che lo studio di Batman: Arkham stia facendo grandi passi avanti per far girare la palla con il suo prossimo titolo.