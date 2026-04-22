Rocky di Project Hail Mary è eleggibile per un Oscar come miglior attore non protagonista

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Stupendo, stupendo, stupendo! Non sarebbe bello vedere Rocky di Project Hail Mary camminare sul red carpet e salire sul palco ai prossimi Academy Awards per vincere un Oscar come Miglior Attore Non Protagonista per la loro interpretazione nel film? Si scopre che non è un bizzarro sogno febbrile perché potrebbe davvero accadere.

Variety ha riportato che James Ortiz, il burattinaio che ha così bellamente dato vita a Rocky in Project Hail Mary, è in realtà eleggibile per una nomination come Miglior Attore Non Protagonista. Poiché Ortiz è stato fondamentale nel plasmare il compagno amato del protagonista di Ryan Gosling, è idoneo per una nomination nella categoria e Amazon MGM Studios intende fare il possibile per garantire che Ortiz abbia una giusta opportunità di ottenere una nomination.

Naturalmente, la categoria è spesso molto concorrente e molto impegnata, il che significa che sarà difficile ottenere una nomination, figuriamoci una vittoria, ma il lavoro di Ortiz in Project Hail Mary è in linea con i regolamenti degli Oscar e lo rende eleggibile per la categoria. E lo stesso vale anche per i Critics Choice Awards e i BAFTA Film Awards, dove nulla afferma esplicitamente che Ortiz non possa essere nominato per questa categoria. I Golden Globes sono diversi e non permettono ai burattinai di competere in questa categoria.

Va anche detto che ottenere una nomination in questa categoria è altamente improbabile per Ortiz, poiché gli enti di premiazione tendono a non nominare burattinai o anche solo ruoli di doppiaggio nel segmento. Un'anomalia fu l'interpretazione di Eddie Murphy come Ciuchino in Shrek, dato che il BAFTA lo nominò per questa categoria nel 2001.

Eppure, facciamo il tifo per te, Rocky!