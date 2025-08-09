Rod Fergusson dice addio a Diablo e Blizzard

HQ

Dopo cinque anni al timone del franchise di Diablo, Rod Fergusson lascia Blizzard e Microsoft alla ricerca di nuove sfide. Ha assicurato ai fan che la squadra è ben preparata per il futuro, anche in sua assenza, e ha espresso orgoglio per ciò che hanno realizzato insieme. Fergusson ha anche accennato a progetti entusiasmanti per il futuro, sia per se stesso che per Diablo.

In un post su X, ha scritto:

"Dopo cinque anni passati a portare avanti il franchise di Diablo con quattro grandi lanci, è tempo per me di allontanarmi da Blizzard/Microsoft, spada in mano, e vedere cosa succederà dopo".

Blizzard ha confermato la notizia ma non ha offerto alcun commento sui motivi della sua partenza, né su chi assumerà la guida del team di Diablo in futuro. Il capo di Xbox Phil Spencer ha ringraziato Fergusson sui social media, elogiando il suo contributo a una delle serie più iconiche dei videogiochi.

"Hai portato forza, fuoco infernale e visione a uno dei franchise più iconici dei videogiochi. Giocare a Diablo IV con te è stato uno spasso: grazie per tutto ciò che hai dato al gioco e alla community".

Resta da vedere esattamente cosa farà Fergusson, ma gli auguriamo buona fortuna.