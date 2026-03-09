Rodri ha multato £80.000 per aver sfogato sull'arbitro durante un pareggio 2-2 tra Manchester City e Tottenham

HQ

La partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Manchester City il 1° febbraio si concluse sul 2-2. Il City ha segnato due gol nel primo tempo, ma Dominic Solanke per gli Spurs ha segnato una doppietta nel secondo tempo. I giocatori del Manchester City hanno fortemente protestato che il gol di Solanke avrebbe dovuto essere annullato dal VAR, poiché Solanke sembra colpire il difensore del City Marc Guehi prima di toccare il pallone.

Dopo la partita, il centrocampista spagnolo Rodri si è lamentato dell'arbitro: "So che abbiamo vinto troppo e la gente non vuole che vinciamo, ma l'arbitro deve essere neutrale. Non è giusto perché lavoriamo così duramente."

Lo sfogo di rabbia di Rodri gli è costato una multa di £80.000 da parte della Football Association. "È stato sostenuto che il centrocampista abbia agito in modo improprio durante un'intervista ai media post-partita, facendo commenti che implicano pregiudizi e/o mettono in dubbio l'integrità di un ufficiale e/o degli ufficiali di partita", ha dichiarato la FA in un comunicato lunedì. Gli fu data una segnalazione, ma non ricevette una sanzione sportiva.

Il City potrebbe aver perso due punti preziosi quel giorno nella corsa al titolo di Premier League dietro l'Arsenal, mentre il Tottenham rimane senza vittorie in campionato nel 2026, e i tifosi chiedono "proteste massicce" per le prossime partite.