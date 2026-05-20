Rodri ha richiamato ancora una volta per il Real Madrid ora che Guardiola lascerà il Manchester City

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Le ultime 48 ore sono state dolorose per i tifosi del Manchester City: dall'avere uno dei migliori allenatori al mondo e avere ancora vere possibilità di vincere il titolo di Premier League, al perdere la corsa prima del previsto... e, cosa peggiore, la perdita di Pep Guardiola. Un'uscita, ancora non confermata dal club ma presunta da staff e giocatori, che si vociferava da tempo, ma mai con così poco preavviso.

Guardiola non è l'unica leggenda ad andarsene: il capitano Bernardo Silva se ne andrà quest'estate dopo nove anni, così come il difensore John Stones, che non vedrà rinnovare il contratto. Ma potrebbero non essere gli unici, dato che altri giocatori potrebbero essere più inclini a lasciare il club ora che l'influenza di Guardiola finirà, con nuove notizie che collegano Rodri al Real Madrid.

Rodri, che ha un contratto fino al 2027, ha espresso la volontà di giocare con il Real Madrid e si dice che preferisca tornare in LaLiga a un certo punto, anche se nessuna delle due parti ha fatto movimenti reali (Madrid per comprarlo o City per venderlo). Ma senza Guardiola, i media spagnoli suggeriscono ancora una volta che Rodri potrebbe essere un acquisto ideale per il Real Madrid.

Notizie da Madrid e Barcellona secondo cui Rodri è nel mirino del Real Madrid

Il principale quotidiano sportivo spagnolo Marca ha pubblicato oggi con Rodri in copertina, anche se il resoconto è per lo più basato su "se". "Il Real Madrid crede che, se le circostanze saranno giuste, il trasferimento potrebbe essere fattibile", scriveva il giornale. "Il club ha da tempo ammirato il suo profilo: leadership, intelligenza tattica, equilibrio e la capacità di controllare il gioco. E il giocatore sarebbe molto desideroso di indossare la camicia bianca."

Anche il quotidiano Sport, orientato al Barça, riporta che Rodri è uno dei protagonisti chiave nel radar quest'estate, soprattutto considerando che il suo valore di mercato è sceso da 90 milioni all'inizio di questa stagione a 65 milioni.

In definitiva, se altri rapporti che dicono che Mourinho avrà l'ultima parola sugli acquisti (nel caso ancora non confermato che firmi come nuovo allenatore del Real Madrid) dovessero essere veri, spetterà ai portoghesi decidere quale centrocampista ingaggiare, con altri nomi che verranno citati, come Vitinha dal PSG o Enzo Fernández dal Chelsea, che sono più giovani e apparentemente più in forma, ma potrebbero anche essere più costosi...

Pensi che Rodri sarebbe adatto al Real Madrid?