Rodri Hernández apre la porta al Real Madrid: "Non si può dire di no ai migliori club del mondo"
Rodri non avrebbe mai detto di no a giocare al Real Madrid, nonostante fosse un ex giocatore dell'Atlético.
Rodrigo Hernández torna nella nazionale spagnola, ripreso dagli infortuni, per essere capitano della squadra nelle ultime due amichevoli prima dei Mondiali, contro Serbia ed Egitto. Il centrocampista del Manchester City è stato interrogato sulla radio spagnola Onda Cero del suo recupero dalla lesione al legamento crociato anteriore che lo ha tenuto fuori per quasi un anno, seguito da altri infortuni, e lui è positivo perché gli ha permesso di rallentare e di "ricaricare le batterie".
"Se avessi dovuto scegliere un momento in cui è successo a me, forse avrei scelto quando è successo (...) Mi faceva bene riposare, rallentare. Mentalmente, c'era molta usura. Mi ha permesso di ricaricare le batterie e tornare con enorme entusiasmo.
"Questa stagione non ho così tanti minuti in campo e torno molto più fresco."
Rodri apre la porta al Real Madrid nonostante abbia giocato con l'Atlético
Rodri è stato anche interrogato sulle voci riguardanti un possibile trasferimento al Real Madrid, e il giocatore di 29 anni era molto entusiasta dell'idea, anche se aveva già giocato per i rivali storici dell'Atlético de Madrid.
"Mi resta un anno di contratto, quindi prima o poi dovremo sederci e parlare", ha detto Rodri, e quando gli è stato chiesto specificamente per il Real Madrid, ha detto che "anche se ho giocato per l'Atlético, il Madrid non è una porta chiusa per me; non si possono rifiutare i club migliori."
Declinò inoltre di avere qualsiasi ostilità con Vinícius Jr. oltre all'ovvia rivalità sportiva, dopo che Rodri vinse il Pallone d'Oro contro l'ala brasiliana. "Volevano metterci l'uno contro l'altro, e ho una profonda ammirazione per Vinicius il giocatore."