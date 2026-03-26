Rodri Hernández apre la porta al Real Madrid: "Non si può dire di no ai migliori club del mondo"

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Rodrigo Hernández torna nella nazionale spagnola, ripreso dagli infortuni, per essere capitano della squadra nelle ultime due amichevoli prima dei Mondiali, contro Serbia ed Egitto. Il centrocampista del Manchester City è stato interrogato sulla radio spagnola Onda Cero del suo recupero dalla lesione al legamento crociato anteriore che lo ha tenuto fuori per quasi un anno, seguito da altri infortuni, e lui è positivo perché gli ha permesso di rallentare e di "ricaricare le batterie".

"Se avessi dovuto scegliere un momento in cui è successo a me, forse avrei scelto quando è successo (...) Mi faceva bene riposare, rallentare. Mentalmente, c'era molta usura. Mi ha permesso di ricaricare le batterie e tornare con enorme entusiasmo.

"Questa stagione non ho così tanti minuti in campo e torno molto più fresco."

Rodri apre la porta al Real Madrid nonostante abbia giocato con l'Atlético

Rodri è stato anche interrogato sulle voci riguardanti un possibile trasferimento al Real Madrid, e il giocatore di 29 anni era molto entusiasta dell'idea, anche se aveva già giocato per i rivali storici dell'Atlético de Madrid.

"Mi resta un anno di contratto, quindi prima o poi dovremo sederci e parlare", ha detto Rodri, e quando gli è stato chiesto specificamente per il Real Madrid, ha detto che "anche se ho giocato per l'Atlético, il Madrid non è una porta chiusa per me; non si possono rifiutare i club migliori."

Declinò inoltre di avere qualsiasi ostilità con Vinícius Jr. oltre all'ovvia rivalità sportiva, dopo che Rodri vinse il Pallone d'Oro contro l'ala brasiliana. "Volevano metterci l'uno contro l'altro, e ho una profonda ammirazione per Vinicius il giocatore."