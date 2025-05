HQ

Il Manchester City di Pep Guardiola ha vissuto una delle sue stagioni più difficili da quando l'allenatore di Santpedor è subentrato. Vale la pena ricordare che la sua prima stagione è stata il 2016-17, in cui la squadra è arrivata terza in classifica e non ha vinto alcun trofeo, proprio come in questa stagione. Un fattore chiave in questo calo di prestazioni è stato l'infortunio del centrocampista spagnolo Rodrigo "Rodri" Hernández, che ha lasciato un grande vuoto nel centrocampo dei Citizens.

Martedì scorso, la squadra di Manchester ha affrontato il Bournemouth, casa del recente acquisto del Real Madrid Dean Huijsen, e si è assicurata una vittoria per 3-1 all'Etihad Stadium. All '82° minuto della partita, Rodri è entrato per sostituire Erling Haaland, tornando in campo otto mesi dopo un infortunio ai legamenti del ginocchio destro. Compreso il tempo di recupero, il giocatore spagnolo ha giocato per circa 20 minuti e nella 38ª giornata è probabile che vedremo qualche minuto in più dall'attuale vincitore del Pallone d'Oro mentre cerca di ritrovare il ritmo competitivo in vista della Coppa del Mondo per Club.

Accanto al ritorno, c'è stato anche un saluto. Il centrocampista belga Kevin De Bruyne , una leggenda del cielo azzurro, ha salutato il pubblico di Manchester, ricevendo una standing ovation e festeggiando dopo la partita con un video tributo con familiari, amici, compagni di squadra ed ex colleghi. Si è anche rivolto ai tifosi che hanno applaudito i suoi gol per oltre un decennio, dal momento in cui è arrivato dal Wolfsburg ad oggi, mentre se ne va come uno dei più grandi di tutti i tempi del club. Sarà onorato con una statua fuori dallo stadio.

La classifica non è ancora definitiva, ma la vittoria contro il Bournemouth è praticamente un suggello per la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Il Manchester City si trova attualmente a 68 punti, solo due davanti ai suoi inseguitori più vicini (Newcastle United, Chelsea e Aston Villa), mentre anche il Nottingham Forest è a tre punti. L'ultima giornata promette dramma fino alla fine.