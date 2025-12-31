Rodri potrebbe tornare al Manchester Ciy il 1° gennaio contro il Sunderland, conferma Guardiola

HQ

La vittoria per 4-1 dell'Arsenal contro l'Aston Villa il 30 dicembre mette ancora più pressione sul Manchester City, che deve vincere contro l'outsider della stagione, il Sunderland, per tenere il passo con l'alta pressione. La squadra è migliorata molto nelle ultime settimane rispetto all'anno scorso, e il 1° gennaio tornerà una leggenda del club: Rodri, che ha continuato a soffrire di una serie di infortuni dopo essersi ripreso dalla rottura del legamento crociato anteriore alla fine della scorsa stagione.

L'allenatore Pep Guardiola ha confermato che il centrocampista spagnolo e Pallonetto d'Oro 2024 è in forma per giocare qualche minuto. "Rodri è tornato. Forse può giocare qualche minuto. Ne abbiamo disperatamente bisogno. Doku, forse", ha detto Guardiola, che ha aggiunto che hanno sette o otto giocatori infortunati e due alla Coppa d'Africa. "In termini di rosa non siamo al massimo in questo momento, ma in termini di punti siamo migliori rispetto alla scorsa stagione".

La Mach arriverà settimane dopo che il City ha battuto il Sunderland 3-0 all'Etihad Stadium, ma Guardiola ha detto che sono un club duro con un sostegno "incredibile" dal pubblico: erano in seconda divisione l'anno scorso e ora sono settimi in campionato, dopo aver battuto Newcastle, Arsenal e pareggiato con l'Aston Villa.