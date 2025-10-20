Rodrigo Paz vince il ballottaggio presidenziale in Bolivia

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il centrista Rodrigo Paz è uscito vittorioso dal ballottaggio presidenziale della Bolivia, ponendo fine a quasi due decenni di dominio della sinistra. La piattaforma moderata del senatore cristiano-democratico, che sostiene una riforma economica graduale pur mantenendo i programmi sociali chiave, ha fatto appello agli elettori frustrati dalle prolungate difficoltà economiche e dalla carenza di carburante. Anche se Paz entrerà in carica il mese prossimo, il suo partito non ha una maggioranza legislativa, il che richiede un'attenta costruzione di coalizioni per approvare le riforme. Ora, con un nuovo approccio e alleanze pragmatiche, la Bolivia entra in un nuovo capitolo politico.