Rodrygo del Real Madrid si rompe il ginocchio e potrebbe non giocare più fino al 2027, saltando i Mondiali

Rodrygo Goes ha subito un terribile infortunio al ginocchio e sarà fuori per la maggior parte del 2026. Dopo i rumori di martedì mattina, a seguito della sconfitta del Real Madrid contro il Getafe, il Real Madrid ha confermato che il brasiliano venticinquenne è stato diagnosticato con una lacerazione del legamento crociato anteriore e una lacerazione del menisco laterale della gamba destra.

L'infortunio è avvenuto durante la partita di lunedì al Bernabéu, quando Rodrygo è atterrato in modo scomodo al 66° minuto, ma ha comunque concluso la partita. Dopo gli esami medici, l'infortunio è stato confermato e alcuni stimano che sarà fuori per dieci o dodici mesi. Questo significa perdere il resto della stagione con il Real Madrid, probabilmente perdere parte della prossima stagione, magari non tornare prima del 2027... e quasi certamente saltare la Coppa del Mondo contro il Brasile, che inizia tra tre mesi.

Resta da vedere se abbia già avuto una lesione completa o se continuare a giocare abbia aggravato un infortunio lieve, potrebbe essere difficile da determinare, perché per il resto della partita ha giocato con relativa normalità.

L'infortunio di Rodrygo si conclude in una stagione in cui ha giocato molto meno del solito, partendo titolare solo in 10 delle 40 partite con il Real Madrid, giocando solo il 31% dei minuti di gioco secondo AS. Ha segnato tre gol e fornito sei assist.