Rodrygo riflette sulla sua crisi con il Real Madrid dell'anno scorso: "Non stavo bene né fisicamente né mentalmente"

Rodrygo è stato convocato per il Brasile per un paio di amichevoli in Corea del Sud e Giappone, riunendosi con l'ex allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti. L'ala 24enne ha avuto alcuni mesi strani, passando da uno dei marcatori chiave della squadra a diventare quasi insignificante per la squadra, al punto che molti pensavano che sarebbe stato venduto in estate.

In una lunga intervista con As, Rodrygo ha detto di essere abituato: "Ogni estate, a me succede la stessa cosa. Se ho intenzione di andarmene o se ho offerte da questo club o quello. Se ascoltavo la stampa, ogni squadra ero in una squadra diversa".

Il brasiliano ha detto che "finché il Real Madrid mi vorrà, sarò qui" e finora la squadra gli ha sempre detto che lo vuole lì. "Se un giorno il Real Madrid mi dirà: 'Rodry, trova una squadra', io dirò 'OK', ma non è successo. E quando avevo un problema, erano lì per me. La gente speculava perché stavo zitto.", dice.

Rodrygo ha anche parlato degli ultimi mesi della stagione 2024/25, in cui il club nel suo complesso ha attraversato un periodo difficile, ma in particolare Rodrygo. Ha ringraziato Ancelotti, il figlio Davide e lo staff tecnico per l'aiuto. "Non stavo bene, né fisicamente né mentalmente. (...) Carlo vedeva ogni giorno che non stavo bene, che non ero in grado di giocare, che non potevo aiutare la squadra. Ma non c'è stato il tempo di recuperare perché abbiamo giocato ogni tre giorni, e quindi non ci si può fermare per risolvere il problema. Mi ha detto: "Resta qui con calma, non sei in grado di giocare ora". L'ho ringraziato e ho chiesto di giocare. Ma sapeva che doveva recuperare la persona prima del giocatore."

Alla fine, Rodrygo non se n'è andato, ma il giocatore di solito non conta ancora per Xabi Alonso (nelle prime otto partite di Liga, è il 16° giocatore per minuti di gioco, 129, rispetto ai 701 minuti di Mbappé e ai 592 minuti di Vinícius).