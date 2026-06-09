ROG Strix Morph 96 Wireless Tastiera da gaming

Negli anni in Gamereactor, ho avuto l'opportunità di testare una serie di tastiere. Il mio giudizio spesso si riduce a due fattori chiave in particolare, che cerco sempre di tenere a mente ogni volta che è il momento di provarne uno nuovo. La prima è che posso, ovviamente, confrontare diversi modelli tra loro in modo più semplice ed equo. La seconda è che, col tempo, ho trovato ciò che mi si addice perfettamente come persona che lo usa principalmente per digitare - ma ovviamente lo provo anche dal punto di vista di un giocatore.

Perché, ovviamente, è molto importante distinguere a quale pubblico si rivolgono i diversi modelli. Proprio come per molti altri modelli che ho testato da Asus, qui parliamo di uno pensato principalmente per chi lo usa per il gaming. Questo non lo rende completamente ridondante per chi di noi è più scrittore o autore - ma non è il focus principale di questo modello, e dovrebbe quindi essere giudicato più in base al pubblico target di giocatori a cui è progettato per soddisfare.

Detto ciò, ho notato abbastanza presto nel periodo di test che mi piaceva molto digitare sopra. Ha tasti comodi e molto reattivi che sono sia piacevoli che suonano. Quindi, quando il gaming è spento e diventa uno strumento per scrivere, funziona davvero bene anche per quello.

Il grande punto di forza della tastiera qui, però, è che rappresenta il 96% delle dimensioni naturali. Questo significa che non devi sacrificare nessuna chiavi; invece, li ottieni in un formato leggermente più compatto. Quindi, il tastierino numerico è qui. Anche se è posizionato molto vicino al resto dei tasti. Ci è voluto un po' di tempo per abituarsi, con qualche refuso all'inizio, ma una volta che ci prendi la mano, apprezzo che tutte le chiavi siano disponibili. Tuttavia, è leggermente più piccolo rispetto alle versioni a grandezza naturale, che occupano piuttosto spazio prezioso sulla scrivania.

Design semplice!

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Il telaio stesso è in alluminio, e direi che l'intero sistema ha un aspetto robusto, leggermente più raffinato. Allo stesso tempo, il design è molto minimalista. Anche se è pensato per i giocatori, a prima vista sembra più una tastiera da ufficio piuttosto che avere quel design da gamer un po' più appariscente. Gli unici veri tocchi decorativi qui sono una piccola ruota sul lato sinistro, un pulsante sopra (così la ruota cambia funzione) e una fila molto piccola di simboli e luci - che funge da una sorta di display e mostra quale funzione è attiva.

Per tornare alla cosa più importante: le chiavi. Questi sono del tipo Asus NX Snow V2 (lineare) e, come qualcuno che digita spesso velocemente, mi piacciono molto. Per quanto riguarda la digitazione, personalmente preferisco i tasti tattili con un po' di resistenza - ma tra tutti quelli lineari che ho provato negli ultimi anni, questi sono tra i migliori.

La tastiera è, come suggerisce il nome, wireless, sia via Bluetooth che tramite un ricevitore a 2,4GHz con una batteria impressionante di quasi 600 ore. Tuttavia, questo tempo scende drasticamente a circa 100 ore se vuoi usare l'illuminazione LED. Ovviamente, puoi anche usarlo via cavo se preferisci.

Per modificare o cambiare funzioni, si utilizza il Gear Link basato sul web. Qui, ad esempio, puoi regolare la luce, ma anche scegliere quali funzioni attive o disattivate sul pulsante che controlla cosa fa il volante. Tuttavia, qui non si può cambiare molto, il che è un po' un peccato. Trovo sempre strano quando lo limitano così. In altre parole, puoi solo scegliere se le cose devono essere accese o disattivate, ma non sostituirle con altri comandi.

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In questa pagina ci sono rotelle che controllano il volume e alcune altre funzioni. Se spegni la luce, ottieni una durata della batteria davvero impressionante.

In definitiva, sembra una tastiera da gaming piuttosto essenziale. Ad esempio, non offre quelle funzioni di gioco adeguate come l'attuazione regolabile o i grilletti rapidi. Semplicemente, il tipo di funzionalità che i giocatori seri potrebbero trovare assolutamente indispensabili. Questo si riflette ovviamente nel prezzo più basso (almeno rispetto ai modelli Asus), e personalmente penso che avrebbero potuto abbassare ancora di più il prezzo per renderlo ancora più desiderabile. Tuttavia, mi sarebbe anche piaciuto che avessero incluso un poggiapolso che potesse essere fissato magneticamente.

In generale, mi sono davvero divertito sia a giocare che a digitare su questo, e anche se i tasti stessi sembrano un po' plasticosi al tatto, hanno una sensazione molto confortevole, il che alza un po' la classifica. Se la confronto, ad esempio, con l'Azoth X che uso più nella vita quotidiana, ho imparato ad apprezzare la sensazione leggermente più seccante di questa tastiera e, insieme al suo design leggermente più elegante, è facile da consigliare.