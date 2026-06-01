ROG Xbox Ally con schermo OLED annunciato

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Uno dei PC portatili di fascia alta in assoluto è il ROG Xbox Ally X, uscito lo scorso autunno e che può essere considerato essenzialmente una Xbox portatile. Una delle poche lamentele, però, è stata che il dispositivo non dispone di uno schermo OLED, probabilmente per ridurre i costi.

Ma ora, Asus e Microsoft hanno annunciato un modello aggiornato che offre proprio questo. Il dispositivo si chiama ROG Xbox Ally X20, con il numero nel titolo che riflette il fatto che viene rilasciato proprio in tempo per il ventesimo anniversario dell'azienda. Oltre allo schermo OLED (che è più grande del 12 percento, con 7,4 pollici), è dotato anche di occhiali AR ROG XREAL R1 Edition 20.

Il dispositivo ha un design leggermente più lussuoso con un telaio trasparente, dettagli dorati e un pulsante Xbox più elegante, anche se le specifiche sono rimaste invariate. Il prezzo e la data di uscita sono ancora sconosciuti, ma prevediamo che ne sentirremo di più durante il Summer Game Fest o l'Xbox Games Showcase venerdì e domenica, rispettivamente.